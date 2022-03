Biella Rugby in trasferta per il difficile confronto con i Centurioni (foto A. Mantovan)

Ancora una trasferta in programma questo fine settimana per i ragazzi di Marco Porrino. Reduci dalla misurata sconfitta rimediata contro al capolista domenica, sono pronti per affrontare quella di Villa Carcina (Brescia) dove ad attenderli troveranno I Centurioni. Quinto posto in classifica con tre vittorie all’attivo, gli uomini di Ivano Bonacina sono reduci da due sconfitte consecutive dalla ripresa del campionato, la prima ad opera di Cus Torino, l’ultima per mano di Parabiago meno di sette giorni fa.

“È chiaro che i ragazzi che andremo ad incontrare hanno un gran desiderio di rivalsa”, commenta Porrino, “giocheranno sul campo di casa e vorranno dimostrare di essere in grado di invertire la serie negativa. Anche noi arriviamo da una sconfitta che un po’ brucia ancora, ma come ripeto dall’inizio della stagione, pensiamo ad una partita alla volta e al momento, tutto il nostro focus è diretto alla gara che andremo ad affrontare. Del confronto di andata ricordo la loro organizzazione sul campo e tante blasonate individualità in grado, all’occorrenza di fare la differenza. I Centurioni sono una delle poche squadre contro la quale non siamo riusciti ad ottenere il bonus point”.

Nello scontro diretto, seconda giornata del Campionato Maschile di Serie A, a Biella, i gialloverdi avevano superato i bresciani con il punteggio di 17-12, invertendo non senza fatica, un parziale in passivo di 7-12.

Kick off alle 14,30.

Serie A. Rd. XII – 6.03.22. I Centurioni – Biella Rugby; Amatori Alghero – Cus Genova; Rugby Milano – Cus Torino; Pro Recco - Parabiago.