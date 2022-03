Pallacanestro Biella in trasferta in Toscana

Trasferta in terra toscana per Pallacanestro Biella, impegnata domani sera al PalaCarrara contro la Giorgio Tesi Group Pistoia, nel recupero della ventunesima giornata del campionato di A2 Old Wild West, Girone Verde. I biancorossi di coach Brienza stanno vivendo una stagione estremamente positiva, iniziata con il successo in Supercoppa LNP proseguita con un cammino ai limiti della perfezione in campionato che vale l'attuale seconda piazza in classifica.

Rispetto al match d'andata, vinto da Pistoia al Forum, i toscani hanno cambiato un americano, inserendo Gage Davis in un meccanismo ben oliato. Una gara non semplice per iniziare marzo, un mese che vedrà i rossoblù scendere in campo per ben sette volte in soli venticinque giorni, un tour de force che segnerà in maniera importante il cammino dei ragazzi di coach Andrea Zanchi. I rossoblù scenderanno in campo con una pittura gialloblù sul volto, in sostegno alla popolazione ucraina in questo momento estremamente difficile.

Palla a due domani, mercoledì 2 marzo, alle ore 20.30. Tra le fila dei biancorossi troviamo diversi ex di Pallacanestro Biella: Carl Wheatle, Lorenzo Saccaggi e Gregorio Allinei in campo, Marco Sambugaro dietro la scrivania. Dall’altra parte Tommaso Bianchi, per una stagione a Pistoia.

Damiano Olla (General Manager Edilnol Biella) – “Pistoia è, insieme a Ravenna, la vera sorpresa della stagione rispetto alle previsioni di inizio stagione. Affrontiamo una squadra cambiata rispetto all’andata, hanno cambiato un americano ma questo non ha influito sui risultati, e di questo va dato loro grande merito. Non faremo calcoli, siamo tornati in corsa per la salvezza e andremo a Pistoia per giocare la nostra partita. Facciamo un passo alla volta, è importante giocare un match vero per tutti e quaranta i minuti”.

Matteo Pollone (Ala Edilnol Biella) – “Ci aspetta una partita contro un avversario molto forte, dovremo iniziare bene e avere grande energia per tutta la durata del match, specialmente dal punto di vista difensivo. Sappiamo che il pubblico di Pistoia è molto caldo e può essere un fattore, specialmente considerando la loro classifica che li vede al secondo posto. La nostra classifica è migliore rispetto a qualche tempo fa, ma dobbiamo continuare a pensare a una gara alla volta. Ci stiamo allenando da dieci giorni per questo match che apre un ciclo di sette gare in venticinque giorni. Dobbiamo farci trovare pronti”.