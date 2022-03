Sci, Biella in forma smagliante al trofeo Associazione Sci Club Canavese

Nuova domenica all’insegna dello sci sulla pista Moncerchio di Bielmonte che quest’oggi, 27 febbraio, ha ospitato il trofeo di slalom gigante Associazione Sci Club Canavese nel quale si sono distinti i giovani atleti biellesi. Tripletta nella categoria Under 16 femminile con Lucia Crestani, S.C. Oasi Zegna, che conquista la prima posizione con 43.40 secondi; all’inseguimento Sofia Corniani, S.C Biella, con 45.08 secondi e Elisabetta Fini, S.C. Oasi Zegna, con 46.28 secondi.Bene anche nella U16 maschile che vede Augusto Barbera, S.C. Biella, aggiudicarsi il primo posto 42.31 secondi. In seconda posizione Mattia Cattaneo, S.C. Varallo, con 43.12 secondi e, al terzo posto, Emanuele Marcello, S.C. Biella, con 45.78 secondi. Continua la scia di ottima prestazione nella Under 14 femminile che viene vinta ad Carlotta Schellino, S.C. Biella, con 44.74 secondi mentre, in seconda e terza posizione, arrivano Alice Antonini, S.C. Oasi Zegna, con 47.88 secondi e Giulia Perino, S.c. Valchiusella, con 48.78 secondi.

Nella Under 14 maschile si distinguono Federico Busi, al primo posto con 42.94 secondi, e Matteo loro Piana, secondo con 43.46 secondi, ambedue di S.C. Oasi Zegna.Si prosegue con la categoria Giovani/Senior femminile in cui spiccano i nomi di Laura Rey e Clelia Canova, rispettivamente prima e seconda con 45.18 e 45.25 secondi, afferenti al team di Oasi Zegna. Nella Giovani/Senior maschile viene il turno di S.C. Biella che piazza al primo e secondo posto Tommaso Aglietta con 41.01 secondi e Martino Delleani con 42.46 secondi.Doppietta per Biella nelle categorie Master B e A con Filippo Barbera, 43.66 secondi, e Luca Spanò, 43.47 secondi, di S.C. Biella e Oasi Zegna. Nulla da fare nella Master C che viene vinta da Giancarlo Gregori, S.C. Ivrea, con 51.63 secondi. Infine, bravissimi i “cuccioli” Matteo Foglia e Lara Lovisi che si aggiudicano le rispettive gare con 49.51 e 47.74 secondi.