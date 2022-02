Basket, il Teens sfiora la rimonta contro Crocetta

Rimonta solo sfiorata per il Teens Basket Biella Zeta Esse Ti‎: nel match giocato al Forum la squadra di coach Marco Cardano inizia malissimo, chiudendo sotto di 14 punti il primo quarto (5-19). Il quintetto Dotti, Ouro Bagna, Alberto, Vercellino, Perino non funziona. Così coach Cardano mischia le carte, la squadra rientra fino al -8 ma Don Bosco tiene le mani ben salde sul manubrio, chiudendo avanti di 13 all'intervallo lungo.

La svolta nel terzo quarto: il Teens trova canestri importanti e intensità difensiva con Amoruso, Squizzato e Ndzie e con un parziale di 23-16 si riporta sotto di 6 lunghezze. Capitan Maffeo suona la carica, segnando due triple consecutive che propiziano il sorpasso Teens sul 57-56 con 8' da giocare. Un contro parziale di 7-0 degli ospiti sembra mandare definitivamente ko il Teens, ma 6 punti consecutivi di Squizzato valgono ancora il -3 sul 65-68 a 2' dalla sirena.

Il Teens spreca però troppo, sbagliando con Amoruso la tripla dell'aggancio e con Vercellino il -1. Errori che costano cari. Alla fine il rammarico per la grossa occasione sciupata ‎è più forte della soddisfazione per una partita giocata molto bene dal secondo quarto in poi.

Tabellino

Teens Biella ZetaEsse Ti - Don Bosco Crocetta Torino 70-74 (5-19, 21-34, 44-52).

Teens. Moro ne, Dotti 4, Squizzato 17, Maffeo 8, Alberto 8, Cena, Perino 1, Ndzie 6, Vercellino 11, Ouro Bagna 6, Cerri 2, Amoruso 7. Allenatore: Marco Cardano.