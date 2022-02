SPB Ilario Ormezzano Sai: prima vittoria in casa del 2022

Arrivano i primi tre punti conquistati tra le mura di casa per la SPB Ilario Ormezzano Sai, la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese.

Contro CUS Torino un perentorio 3 a 0 porta tre punti alla formazione biellese, che rimane in zona playoff.

“Una partita complicata sotto molti punti di vista - dice il capitano Edoardo Gallo -. Era importante portare a casa tre punti per la classifica. Pur non avendo disputato una grande prestazione siamo riusciti a vincere e dobbiamo essere soddisfatti del risultato. Continuiamo a lavorare in palestra per migliorare le situazioni di gioco e cercare di minimizzare l’errore.”

Ospiti d’onore gli atleti della ASAD Biella, che hanno tifato calorosamente i nostri ragazzi. Un grazie enorme a questa importante società sportiva biellese per il supporto durante la partita!

SPB Ilario Ormezzano Sai - CUS Torino 3-0 Parziali: 25-18; 25-20; 25-18 SPB: Gallo 0, Guala 8, Marchiodi 8, Rastello 3, Ricino 6, Scardellato 22, Silvestrini 2; Libero Vicario. NE: Bertoni, Brusasca, Mazzoli.