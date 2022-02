Pallavolo: Bonprix Teamvolly – Gs Pavic Asd 3-0

Al Bonprix TeamVolley è servita solo un'ora e venti minuti per liquidare la pratica Pavic. Tutte le insidie connaturate ad un derby sono svanite dopo poche battute di gioco. Un altro match senza storia, per le biancoblù di coach Fabrizio Preziosa, che hanno dominato dall'inizio alla fine, salvo nei punti iniziali del secondo e terzo set. In ogni caso, una vera prova di forza. Lo testimonia plasticamente un dato: il Bonprix TeamVolley ha vinto tutti gli scambi prolungati, dimostrando carattere, concentrazione e determinazione su tutti i palloni.

La classifica racconta ancora di un primo, meritatissimo, posto e di una squadra che dall'inizio di questa stagione non ha mai perso, concedendo alle avversarie di turno davvero molto poco, sia in termini di punti che di parziali. «Partita sicuramente importante, molto molto positiva e quasi inaspettate, ad essere sinceri - considera coach Preziosa al termine della gara -. Per la classifica era quasi da considerare una finale, perché con questi tre punti mettiamo 14 punti tra noi e chi si gioca il quarto posto. Davvero un buon mattone per la corsa playoff, senza dire per quale piazzamento. Le ragazze hanno disputato una gara che ci ha permesso di ritrovare un ottimo sistema di gioco, cosa che la settimana scorsa ci era mancata a causa delle tante defezioni e conseguentemente delle difficoltà in fase di allenamento. Oggi, con un libero di ruolo (Ippolito), che ci ha permesso di tornare nel sistema standard degli attaccanti e avendo anche la tranquillità dei cambi dalla panchina, ruolo su ruolo, siamo stati sicuramente più lucidi ed efficaci in tutte le parti del campo e in tutte le fasi di gioco. Adesso dobbiamo prendere questa prestazione come un punto di partenza per sistematizzare il rendimento dei singoli e della squadra. Da qui in avanti non possiamo assolutamente perdere punti per strada prima degli scontri diretti che invece varranno per i piazzamenti».

Partenza a razzo per le biancoblù di casa, che dopo pochissimi minuti di gioco, sul 6-2, costringono il coach ospite a fermare per la prima volta la gara. Il Pavic riesce a recuperare qualche punticino e a portarsi sul 7-10, ma un errore in battuta dopo il timeout, Peruzzo e un ace di Daffara costringono lo staff di Romagnano ad una nuova sospensione sul 14-8. Salgono in cattedra Letizia Gualinetti e Ginevra Levis: 17-9 TeamVolley. Ma a quel punto le ospiti hanno uno scatto d'orgoglio, che le porta a -3 (15-18). Questa volta è Fabrizio Preziosa a chiedere il timeout. Il capitano, Sara Gaito, si carica le compagne sulle spalle e scava di nuovo il solco: Giorgia Zatta chiude il set 25-20 con un bel lungolinea. In avvio di secondo parziale il Pavic sembra un filo più concreto: il muro ospite sull'attacco di Gualinetti porta lo score sul 3-1 esterno. Ma è solo un fuoco di paglia: la stessa Gualinetti si fa subito perdonare infilando due punti consecutivi e impattando a 3. Le biancoblù rimettono la testa avanti grazie ad un attacco in rete del Pavic, poi nuova parità a 5. A questo punto la coppia Zatta-Gaito spariglia e costringe coach Matteo Azzini al primo timeout della seconda frazione sul 9-5. Ancora Gaito, e due errori delle ospiti, portano le biancoblù sul 12-6, poi 13-6 dopo un ottimo giro di Zatta in battuta e nuovo timeout Pavic. Il 15-9 arriva da una battuta out del sestetto vercellese, ma è il pallonetto di Peruzzo (per il 17-10) ad indirizzare il set. Anche nelle battute finali Romagnano dà una mano alle padrone di casa: un missile di Zatta mette a referto il 23-13, attacco in out delle ospiti e Peruzzo mette fine al secondo parziale con un ace (25-13).

L'inizio del terzo set sembra la fotocopia di quello precedente, con il Pavic che si porta sul 3-0 (ace in apertura poi due punti consecutivi della bravissima Giulia Rollini) e TeamVolley che impatta a 5 con un ace di Letizia Gualinetti. Nuova parità a 6, poi le biancoblù di casa prendono nuovamente il comando delle operazioni costringendo Pavic a inseguire. Sul 9-7 timeout del coach ospite. Coach Fabrizio Preziosa richiama in panchina Zatta e manda in campo Bibi Biasin, che ripaga immediatamente la fiducia concessale con due ace, inframezzati da una fast di capitan Gaito. Il tabellone dice 13-8 e coach Azzini ferma di nuovo il gioco. L'uscita dal timeout non è delle migliori per il sestetto vercellese (un attacco in rete e un altro out), ma sul 15-12 è Fabrizio Preziosa a voler parlare con le sue ragazze. Il muro di Gualinetti rimette le cosa a posto (16-12) e le ragazze del Pavic iniziano a patire la pressione biancoblù. Levis mette a terra il punto del 18-14 e Letizia Gualinetti piazza l'ace del 21-15. Il TeamVolley concede alle vercellesi altri due punti ma poi chiude set e partita con Biasin, Gualinetti e Levis, per il 25-17 finale.

«Siamo state brave, costanti e precise per quasi tutta la partita - commenta il capitano Sara Gaito -, ci siamo distratte solo in qualche rara occasione ma siamo subito riuscite a riprendere il controllo del match. Sono molto soddisfatta perché l'avversario di stasera era temuto e sapevamo che non sarebbe stata facile. Invece ha funzionato praticamente tutto».

«Ci aspettava una partita difficile - sottolinea Francesca Peruzzo -, prima di tutto perché loro sono una squadra forte e poi perché noi arriviamo da un momento abbastanza complicato, tra infortuni e sosta prolungata del campionato a causa del Covid. La cosa più importante è che anche stasera ci siamo divertite, e finché riusciamo a farlo va tutto bene, lo dimostra il fatto che siamo riuscite ad uscire senza grosse difficoltà da situazioni che invece avrebbero potuto complicarci la partita».

BONPRIX TEAMVOLLEY – GS PAVIC ASD 3-0

Parziali: 25-20, 25-13, 25-17 TeamVolley: Cimma ne, Daffara 4, Giorgia Zatta 6, Peruzzo 6, Gualinetti 15, Levis 9, Gaito 8, Biassoli ne, Barbonaglia ne, Biasin 3, Ippolito (L). Allenatore: Fabrizio Preziosa. Vice: Paolo Salussolia.