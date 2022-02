Ginnastica, esordio col botto per l'artistica targata Pietro Micca FOTO

Domenica 13 gennaio a Torino esordio con il botto per le ginnaste di artistica femminile della Pietro Micca iscritte alla prima prova individuale del campionato Silver livelli LD e LE. Sei ginnaste per sei podi, un risultato fantastico che porta entusiasmo all' ambiente e ripaga le atlete di tutti i sacrifici e i duri allenamenti. Apre le danze la veterana di casa Arianna Bottigella classe 2006 al suo esordio nel campionato senior 1 LE.

Per lei un ottimo e combattuto bronzo all'all around e la gioia di chiudere al primo posto sia nel corpo libero che al volteggio e al terzo posto nella trave. Nel campionato senior 1 LD oro per Martina Polto che spadroneggia su tutti gli attrezzi staccando di ben 2,5 punti la seconda classificata. Altro campionato, altra medaglia, questa volta arriva il bronzo di Alice Cozzula junior 2 LE. Una gara combattutissima e di alto livello. Nel campionato junior 2 LD oro per Federica Destefanis che brilla in particolar modo alle parallele e alla trave chiudendo entrambe in prima posizione.

Chiudono le "piccole" di casa Pietro Micca, e lo fanno alla grande. Nel campionato LD allieve 3 infatti Amelia Carbone vince l' oro spiccando nelle prove di volteggio e alle parallele, appena un gradino sotto sul podio Aurora Borghetto che fa suo l'argento. Grande soddisfazione da parte degli allenatori che seguono da vicino le ragazze, Laura Martinelli, Anna Fongaro e Giulio Antoniotti e della direttrice tecnica Marica Giovannini. Le emozioni non finiscono qui infatti una delle ginnaste di casa Pietro Micca, Valentina Palazzo, ha potuto esaudire il suo sogno di gareggiare in serie A2 andando in prestito alla società Ginnastica Reale di Torino esordendo sabato ad Ancona.

Un ringraziamento va quindi alla società e agli allenatori della Ginnastica Reale Veronica Servente e Andrea Anceschi. Nonostante la grandissima emozione Valentina ha saputo mettere in campo tutta la sua esperienza e determinazione portando a casa un’ottima prova. Ad accompagnarla in gara la tecnica Laura Martinelli.