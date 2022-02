Gruppo Giovani Imprenditori e Biella Next insieme per far crescere il talento con i valori dello sport e del lavoro

Il presidente di Biella Next Piergiorgio Castelli, il capitano Under 19 Carlo Pietra, il presidente GGI UIB Christian Zegna con il vice presidente Luca Murta

Sport e lavoro spesso possono sembrare due ambiti che poco hanno in comune, anzi. Talvolta si ritiene che uno possa essere un limite per l’altro. Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese ritiene invece che lo sport, nell’accezione più ampia del termine e in particolare lo sport agonistico e di squadra, possa essere un fattore propedeutico e positivo per preparare al meglio i giovani al mondo del lavoro.

Per questo motivo il GGI ha deciso di promuovere una partnership con Biella Next, società satellite di Pallacanestro Biella, al fine di avvicinare ancor di più i giovani atleti al mondo dello studio e del lavoro e, viceversa, di diffondere i valori ed i metodi di crescita sportiva di Pallacanestro Biella, applicandoli al mondo delle nostre aziende.

Nello specifico, verranno organizzate delle giornate di incontro tra gli atleti ed i Giovani Imprenditori. L’obiettivo è quello di far toccare con mano le realtà aziendali agli atleti, la loro storia e la storia formativa di chi ora le conduce e le porta avanti quotidianamente.

“La partnership con il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale è per noi un passo fondamentale per la crescita del nostro progetto e non vogliamo che sia un accordo di facciata - afferma Piergiorgio Castelli, Presidente di Biella Next -. Avvicinare i nostri atleti al mondo del lavoro e della formazione post-diploma ed i Giovani Imprenditori alla pallacanestro, sono due obiettivi che vogliamo perseguire con costanza”.

Il vice presidente GGI UIB, Luca Murta, aggiunge: “la pallacanestro, o più in generale lo sport di squadra, ritengo sia una palestra formativa ineguagliabile per i più giovani. Dalla gestione dei rapporti umani, fino alla gestione dello stress e della fatica, è difficile trovare qualcosa di altrettanto formativo. Per questo motivo come GGI vogliamo sostenere un’eccellenza come Biella Next, certi di quale sia l’impronta formativa impartita ad ogni singolo atleta del club”.

Ogni ragazzo ha un talento intrinseco, una passione o semplicemente una predisposizione che, attraverso lo studio e la formazione, può curare e far crescere. Insieme a Biella Next, l’obiettivo dei Giovani Imprenditori è far sì che ogni ragazzo sia stimolato a scoprire il proprio talento e a lavorarci per trovare il mestiere che ama e che lo valorizzi perché, come diceva Confucio, “scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua”.