“La via verso i laghi: dalla preistoria alla storia”, nuovo appuntamento per il fine settimana

L’ A.V.P.S. (Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese) Museo laboratorio dell’Oro e della Pietra di Salussola, parte del sistema ecomuseale biellese, la ProLoco di Salussola, l’ a.s.d. “Vivere la Fattoria” di Roppolo, in collaborazione con l’associazione Slowland Piemonte, G.E.A.S. (Gruppo Escursionismo Alpino di Salussola), l’Associazione Volontari per Salussola odv e gli operatori del Servizio Civile organizzano, nell’ambito del progetto “Dialoghi con il paesaggio”, un’escursione storico-naturalistica guidata, alla scoperta di luoghi ricchi di testimonianze celtiche e longobarde e paesaggi incontaminati: “La Via Verso i Laghi: dalla Storia alla Preistoria”, che collega la storia di Salussola con la preistoria di Viverone, dalle colline della Serra al bacino dell’anfiteatro morenico. Il percorso, da Salussola, toccherà Roppolo Castello attraversando una Zona Speciale di Conservazione, area protetta classificata tra i Siti di interesse Comunitario (SIC) – inserita nel progetto europeo “Natura 2000” - lungo le sponde del Lago di Bertignano e dello stagno di San Vitale, e terminerà al Centro di Documentazione delle Palafitte del lago di Viverone.

L’appuntamento è quindi per domenica 24 ottobre 2021 alle ore 8.30 davanti al Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra, in Via Duca d’Aosta 7, a Salussola Monte (BI). Il percorso previsto (Via del Mazzucco lungo il Sentiero delle Processioni Campestri – Prelle – La Pichera – Roc d’la Regina – San Lorenzo – Santa Elisabetta – Contea di Peverano – Lago di Bertignano – Cava del Purcarel – San Vitale – Roppolo: Castello, Chiesa San Michele e Fattoria Tua – Centro di Documentazione delle Palafitte del Lago di Viverone) è di circa 15 km per 4 ore di camminata e si snoda su piste, sentieri, boschi, radure, brevi tratti di strada asfaltata. Si consigliano abbigliamento e scarpe adatti. È prevista una sosta per il pranzo al sacco presso la Fattoria Didattica Tua a.s.d. Vivere la Fattoria, dove sarà possibile, per chi desidera, degustare vini locali e visitare la fattoria. Nel pomeriggio la passeggiata prosegue visitando il Centro di Documentazione delle palafitte del Lago di Viverone. Il rientro in pulmino previsto per le ore 16.30 è offerto dalla Parrocchia S. Maria Assunta di Salussola. Al termine dell’escursione sarà possibile la visita al Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra di Salussola e la visita, previa prenotazione, alle aziende vitivinicole di Salussola Eusebio Vini (Via Prelle, 1 - 333 3715510, stroppiana.marilena@gmail.com) e Ca’ Riunci (Cascina Riunci Superiore, Via Zimone, 22 - 366 1769577, info@riunci.it, www.riunci.it). In Piazzetta Beato Pietro Levita sarà presente la Pro Loco Salussola con una golosa castagnata fino alle ore 18.

L’offerta minima di partecipazione è di 10 euro per adulti, 5 euro per bambini fino a 10 anni, comprensiva di assicurazione e guida. L’escursione si svolgerà con un numero minimo di 10 partecipanti e in caso di maltempo sarà rinviata al 7 novembre 2021. Info e iscrizioni entro il 22 ottobre 2021: www.museolaboratoriosalussola.org, info@museolaboratoriosalussola.org, cell. 353 3207515; 338 2259624. Tutte le attività sono all’aperto nel rispetto delle norme anti-Covid.