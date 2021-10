Il gruppo giovani imprenditori Cna presenta "Making Stories"

Tra le progettualità emerse nel segno di Biella Città Creativa Unesco, anche il Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella ha voluto portare il suo contributo, sviluppando un’idea semplice ma ambiziosa: far confluire la creatività di soggetti differenti all’interno della stessa comunità. Se cultura, creatività e mestieri sono elementi imprescindibili nello sviluppo locale, le unità formative e quelle produttive diventano spazi d’identità. La loro funzione non consiste solamente nella conservazione di un saper fare, ma anche di rappresentare, grazie alle profonde radici nel territorio d’insediamento, un’importante testimonianza dei caratteri autentici di un luogo e di una comunità, inseriti in un più ampio contesto di connessione con l’ambiente e con il mondo.

"Making Stories - le stagioni di una città creativa" coinvolge quindi attivamente soggetti diversi: scuole, imprese tradizionali e digitali, artisti, artigiani e makers. In un’ottica di condivisione concettuale e produttiva, gli attori partecipanti - coordinati dal Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella - “scriveranno” un racconto organico del nostro territorio con il filtro tematico delle quattro stagioni. Il risultato di questo lavoro di ideazione, progettazione e produzione - del quale parleremo diffusamente durante la conferenza stampa di presentazione di domani, venerdì 22 ottobre - vedrà la luce nel settembre del 2022, in un evento dedicato. Un’idea ambiziosa che diventa realtà: grazie all’entusiasmo dei soggetti coinvolti - che già stanno lavorando e che presenteremo alla conferenza stampa - e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Un progetto in partnership con: Comune di Biella, Biella Città Creativa Unesco, Cittadellarte, Accademia Albertina di Torino, Innovaper Impresa Sociale, CNA Piemonte, Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale Biellese.