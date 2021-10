Festa di Halloween 2021 al Divertistudio

Halloween 2021 al Divertistudio diventa un vero e proprio bunker a prova di Zombi e presenta: “Zombieland Party”. La Festa di Halloween per bimbi & ragazzi dai 5 ai 13 anni.

Il nostro Staff vi immergerà in un mondo surreale e ricco di sorprese un attacco di zombi sta invadendo tutti i paesi del mondo e state per assistere ad una vera apocalisse, il pericolo è imminente e l’unica cosa da fare è trovare un rifugio perfetto per continuare a vivere e sopravvivere!

L'evento avrà luogo Sabato 30 Ottobre 2021 ore 15.00 presso la sede di Spazio Ragazzi Divertistudio sito in Piazza Falcone 3 a Biella.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro e non oltre mercoledì 27 Ottobre.

Per ulteriori informazioni 348.0188561, whatsapp 338.8675806 oppure scrivere a divertistudio@gmail.com.