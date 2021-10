Borse di studio al Bona nella giornata dell'Eccellenza

Anche quest’anno l’Istituto Bona promuove la Giornata dell’Eccellenza per premiare i suoi alunni eccellenti. La manifestazione avverrà in Aula magna oggi, 21 ottobre dalle ore 9.15 alle ore 11.30. Le classi di tutte le sedi e le loro famiglie si collegheranno attraverso il canale YouTube#BonaTube

Nell’ambito della stessa manifestazione "Noi del Bona", l’Associazione culturale degli ex alunni e degli alunni in corso, di grande sostegno alla scuola e agli studenti, consegnerà undici borse di studio e due borse universitarie in memoria di “Giovanni ed Emanuela Guglielmino”. L’Associazione culturale Noi del Bona avrà il piacere di annunciare che la famiglia Guglielmino Fornasier ha confermato per la terza volta l’assegnazione di due borse di studio per due studenti meritevoli, finalizzate ad una laurea magistrale in discipline economiche. Gli studenti dovranno mantenere la media del 27/30 ed essere in regola ogni anno con gli esami.

L’importanza di questa manifestazione non è solo nel riconoscere il vostro impegno, ma è anche il desiderio di trasmettervi il valore del merito e del lavoro serio e costante in ogni campo. Vuole contribuire a diffondere la cultura della meritocrazia, l’entusiasmo per realizzare ciò in cui si crede.

Programma:

Ore 9.15 - Saluti della Dirigente.

Ore 9.20 - Stephan Elsner, Leadership ed eccellenza.

Ore 9.40 - Michela Tosi, Fake news- Fai click e metti i tuoi neuroni a difesa della verità.

Intervallo dalle 10.00 alle 10.10

Ore 10.15 - Simone Mainardi di Noi del Bona.

Ore 10.20 - Lorenzo Ferrari, ex alunno e borsista, Eccellenza è stare bene con se stessi: grinta,testa ma soprattutto sbagliare.

Ore 10.30 - Consegna a cura di Noi del Bona di undici borse di studio e di due borseuniversitarie intitolate a “Giovanni ed Emanuela Guglielmino”.

Ore 10.45 - Consegna dei diplomi agli studenti da parte della Dirigente.

Ore 11.15 - Video conclusivo a cura dei ragazzi della 5°C.