Bioglio, atleti in gara per omaggiare Elio Allasa

La giornata di domenica 17 ottobre ha visto svolgersi un appuntamento di grande importanza per il mondo sportivo biellese, il 4° Memorial Elio Allasa. A ospitare l’evento è stato Bioglio, che ha messo a disposizione le sue strade e le sue bellezze per i ciclisti che hanno partecipato a questa competizione.

Gli iscritti erano 80, quelli che hanno partecipato sono stati 20, accompagnati dagli applausi di un pubblico arrivato da tutta Italia. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato Filippo Omati con un tempo di 1 ora e 44 minuti; secondo classificato Federico Amati, Federico Cozzani a seguire in terza posizione. Non mancano i ringraziamenti del sindaco Stefano Ceffa, direttamente dalla sua pagina Facebook: “Grazie! Grazie a UCAB e a Filippo Borrione, alla US Vallese, agli Alpini di Bioglio, alla US Biogliese (anche Valdilana), a Marco Ascari, a Piermario Garbino, al Circolo Bioglio Sale e Pepe, ai volontari, all'Ordine di Malta, ai giudici di gara, a tutti gli atleti che sono arrivati da vicino e da lontano, fin da Latina. Grazie ai loro preparatori, alle loro famiglie. Grazie a chi ha fatto il tifo, a chi ha sbuffato senza protestare, a chi ha portato pazienza, a chi è stato felice di vivere una giornata all'aperto vedendo la meglio gioventù".

Al sindaco si unisce anche il consigliere comunale di Curino, Marco Ascari: “Questa è stata un’edizione speciale perché era il centenario della nascita di Elio Allasa e sono contento che sia stata un’edizione di successo. Ringrazio gli sponsor e tutte le figure e società che hanno dato il loro contributo alla realizzazione”.