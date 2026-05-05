Bocce, categoria D: il biellese Bellinazzo pari merito con Corbelli

A Carpignano si è giocata la selezione valida per il campionato individuale di categoria D. Ha vinto Fabio Bonacossa della Novara Bocce, che in finale ha superato Aldo Dresti della Val Vigezzo con il risultato di 13-10. Al terzo posto il biellese Gian Carlo Bellinazzo portacolori della Ternenghese Ronchese, pari merito con Andrea Corbelli della Masera Domodossola. In tutto 50 le formazioni in gara in rappresentanza di 19 società.