Biellese di corsa fa il pieno superando i 700 partecipanti FOTOGALLERY

Si è conclusa la dodicesima edizione de “Il biellese di corsa”, l’evento podistico di beneficienza organizzato dall’AISM di Biella per la lotta contro la sclerosi multipla.

Grazie alla partecipazione di oltre 700 persone, tra grandi e piccini, corridori e camminatori abituali, famiglie intere e persone che semplicemente hanno fatto propria questa battaglia, il territorio ha mostrato grande sensibilità e vicinanza all’associazione AISM correndo verso un obiettivo comune.



Da Cossato, Valdengo, Vigliano e Biella, i partecipanti si sono ritrovati all'arrivo in piazza del Monte a Biella dove lo storico speaker della manifestazione, Paolo Robazza, ha gestito l’affluenza e mantenuto l’ordine.



Le possibilità di scelta sulla partenza hanno saputo offrire un’esperienza adatta a tutti: i più temerari e allenati sono partiti da piazza Tempia a Cossato (17 km), dal Centro Sportivo Alpini di Valdengo (13,7 km) e dalla piazzetta di via Getta a Vigliano (10,4 km). Dall’ex Standa di via Vittorio veneto a Biella hanno potuto mettersi in marcia i meno allenati. Ai partecipanti si sono aggiunte anche quattro signore partite alle 6 del mattino dal Municipio di Valle Mosso.