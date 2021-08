Biella inconta Oropa, a Palazzo Ferrero gli "Artisti biellesi per Oropa"

Nell'ambito del percorso espositivo "Biella incontra Oropa", sabato, 21 agosto, a Palazzo Ferrero si terrà "Artisti biellesi per Oropa", a cura di Irene Finiguerra, la visita guidata di approfondimento alla omonima mostra, che raccoglie al suo interno una quadreria di artisti di varie generazioni con le opere pensate e realizzate per la Madonna Nera e il suo Santuario.

Una quadreria molto fitta che rievoca il corridoio degli ex voto oropensi accoglie a Palazzo Ferrero gli artisti biellesi, attivi dal secondo Novecento sino ad oggi. Tutti gli artisti si presentano insieme a prescindere dalle loro età, dal diverso percorso artistico e atteggiamento nei confronti del tema mariano, ma tutti insieme dimostrano come risulti difficile per chi sia Biellese o si trovi a diventare Biellese non fare riferimento ad una presenza così forte del nostro territorio.

Ecco gli artisti: Franco Antonaci, Luciano Angeleri, Lino Balocco, Paolo Barichello, Daniele Basso, Gianfranco Bini, Bruno Beccaro, Anna Boggio, Davide Bonom, Francesco Cagossi, Mariella Calvano, Marco Canova, Mario Carletti, Placido Castaldi, Michela Cavagna, Gastone Cecconello, Manuele Cecconello, Mario Conte, Giancarlo Cori, Francesco De Pasquale, Denise De Rocco, Adriano Fenoglio, Imer Guala, Mark H C Jones, Simone Magliola, Francesco Monzeglio,Guido Mosca, Gabriella Muzio, Attilio Nebuloni, Novello Ido, Francesco Orrù, Mariella Perino, Gigi Piana, Luciano Pivotto, Fulvio Platinetti, Epifanio Pozzato, Davide Prevosto, Luciano Ramasco, Franca Reivella, Armando Riva, Sandrun (Franceschino Barbera), Celso Tempia, Carlo Torrione, Francesco Ughetti, Sergio Zaghi.

Prenotazione visita guidata al 3885647455.

Posti limitati: biglietto 3 euro.

L'appuntamento con le visite guidate di "Biella incontra Oropa"a Palazzo Ferrero si ripeterà domenica 29 agosto, giorno dell'Incoronazione, con "L’immagine della Madonna di Oropa attraverso i secoli", Acqueforti dagli antichi rami conservati in Santuario, a cura di Patrizia Maggia.