Cossato, Poletti lascia lista Moggio e passa a Fratelli d’Italia. Delmastro: “Compresa la posizione chiara di FdI”

Non si ferma la campagna di adesioni a Fratelli d’Italia: dopo gli arrivi di Amedeo Paraggio (leggi qui) e Arturo Speziga a Biella (leggi qui), Fulvio Chilò, insieme a Giuseppe Landoni, a Valdilana (leggi qui) e Mario De Nile a Gaglianico (leggi qui), è ufficiale l’approdo del consigliere comunale di Cossato Roberto Poletti al partito guidato da Giorgia Meloni.

L’ufficialità è stata comunicata nel pomeriggio di oggi, 15 marzo, nella conferenza stampa web di FdI, alla presenza dell’assessore Davide Zappalà e del deputato Andrea Delmastro. “Un ingresso che consente a Fratelli d’Italia di piantare la sua bandierina anche a Cossato – spiega il parlamentare biellese – Poletti è un amministratore di lungo corso: il suo ingresso ci consentirà di essere ancor più performanti in tutto il Biellese orientale e di portare la voce di FdI anche a Cossato. Molti amministratori si sono avvicinati a Fratelli d’Italia perché hanno compreso la posizione chiara del nostro partito, specialmente a livello nazionale, che continua a portare avanti le politiche del centro destra. Purtroppo constatiamo che non c’è discontinuità tra il vecchio esecutivo e l’attuale governo Draghi, che è la prosecuzione del Conte bis”.

Il consigliere Poletti lascerà la lista civica Moggio Sindaco ma resterà in seno alla maggioranza. “In maniera convinta – sottolinea – con la possibilità di incidere su alcune situazioni che si erano un po’ appiattite”. E sulla scelta di cambiare casacca, Poletti non ha dubbi: “Nel 2018 sono rientrato nella vita politica avvicinandomi alle posizioni della Lega: condividevo molte battaglie ma ha perso la sua identità. Oggi chi mi rappresenta con coerenza è Fratelli d’Italia e la sua leader Giorgia Meloni. Costituirò un gruppo FdI per partecipare con più attivismo nelle commissioni. Inoltre, a Cossato, ci sono tanti che votano FdI ma non hanno una rappresentanza vivida. C’è bisogno di una sede dove discuterne e aprirne una sarebbe molto gratificante”.

Infine, sulle voci che vedrebbero altri amministratori locali verso Fratelli d’Italia, Delmastro conferma: “Sì, ci sono dialoghi in atto con esponenti dell’area del centrodestra ed eventuali comunicazioni verranno date più avanti. Ma ci saranno sorprese”.