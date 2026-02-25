Fratelli d'Italia, nuovi incontri con la popolazione: prosegue la campagna del referendum

Prosegue la campagna referendaria di Fratelli d’Italia in vista del voto del 22 e 23 marzo per la riforma della giustizia. Da giorni un camper informativo del partito toccherà diverse località della provincia per incontrare i cittadini, spiegare i contenuti della riforma Nordio e promuovere le ragioni del SÌ.
Queste le date in programma:
25 febbraio
09:00 Cavaglià Mercato - Via S. Giovanni Bosco (Parcheggio Polivalente)
11:00 Cavaglià Mercato - Via S. Giovanni Bosco (Parcheggio Polivalente)
14:00 Dorzano Supermercato Unes - Via Biella 19
16:00 Salussola Piazza Giuseppe Garibaldi (Municipio)
26 febbraio
09:00 Camburzano Piazzale Cavaliere Maggiorino Perrone
11:00 Borriana Via Durando Nelson (Scuola Materna)
14:00 Biella Frazione Barazzetto
16:00 Biella Frazione Cossila
27 febbraio
09:00 Mongrando Mercato - Piazza XXV Aprile
11:00 Mongrando Mercato - Piazza XXV Aprile
14:00 Donato Piazza Fabrizio De André (Area Camper)
16:00 Netro Piazza dell'Oratorio di San Rocco
28 febbraio
09:00 - Masserano: Mercato, Piazza Edoardo Boggio
11:00 - Masserano: Mercato, Piazza Edoardo Boggio
14:00 - Biella: P.za Marta (con gazebo)
16:00 - Biella: P.za Marta (con gazebo)
1° Marzo
09:00 - Ailoche: Fraz. Giunchio
11:00 - Caprile: Piazzale del municipio
14:00 - Casapinta: Via Roma fronte mini market
16:00 - Coggiola: Piazza XXV aprile
2 marzo
09:00 - Sordevolo: Mercato, Piazza Vittorio Veneto
11:00 - Sordevolo: Mercato, Piazza Vittorio Veneto
14:00 - Miagliano: Piazza Martiri Libertà
16:00 - Tavigliano: Piazza Don Colombo