Il ministro Pichetto ricorda Piero Pandale: “Non dimentico l''impegno nella costruzione di Forza Italia nel Biellese”

Il ministro Pichetto ricorda Piero Pandale: “Non dimentico l''impegno nella costruzione di Forza Italia nel Biellese” (foto di repertorio)

“La scomparsa di Piero Pandale mi addolora: ne ricordo, assieme a quanti gli volevano bene, la generosità e l’impegno dedicato alla comunità di Candelo. Non posso dimenticare il suo primo impegno politico per la costruzione di Forza Italia, che abbiamo condiviso con entusiasmo nel territorio biellese. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, parlamentare ed esponente di Forza Italia.

