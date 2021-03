Biella, Speziga lascia la Lega e diventa nuovo consigliere comunale di Fratelli d'Italia

È durata pochi mesi l'esperienza del consigliere comunale Arturo Speziga tra le fila della Lega a Palazzo Oropa: ieri, nel corso del consiglio comunale di Biella, ha dichiarato la sua ufficiale e formale adesione al gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Speziga era subentrato alla dimissionaria Anna Crida (leggi qui).

Il deputato Andrea Delmastro ha così commentato in una nota stampa diffusa ai giornali: “E’ una grande soddisfazione anche personale conoscendo Arturo Speziga e apprezzandone le qualità. La coerenza e la serietà di Giorgia Meloni, oltre ad essere una garanzia per Arturo, è il motivo principale della crescita di Fratelli d’Italia non solo nei consensi, ma anche presso tanti amministratori. In particolar modo nel Biellese la qualità della classe dirigente di Fratelli d’Italia ha sempre supportato e continua a supportare la crescita del nostro movimento. La presenza di Arturo Speziga rafforzerà sicuramente la proposta politica di Fratelli d’Italia nella città, nell'amministrazione e anche all’interno dello stesso centrodestra. Un caloroso benvenuto a Arturo Speziga nella casa della destra biellese che lo accoglie fraternamente e a braccia aperte”.

Sulla stessa linea d'onda il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Cristiano Franceschini: "Siamo contenti dell'ingresso di Arturo Speziga. Ho avuto modo di leggere il suo ricchissimo curriculum e sono sicuro che la sua preparazione rafforzerà ancora di più il nostro partito. Fratelli d'Italia è prossima a superare la soglia psicologica del 20% dei consensi e, sicuramente, persone di questi livello tra le nostre fila ci aiuteranno a perseguire questo obiettivo".