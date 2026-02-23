Referendum sulla Giustizia, Fratelli d'Italia lancia la “Carovana del Sì”

È ufficialmente partita nel Biellese la campagna referendaria per il Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. A promuoverla è Fratelli d’Italia, che ha annunciato l’avvio di una serie di iniziative capillari per informare i cittadini sui contenuti del voto. Il via è stato dato nella mattinata di domenica 22 febbraio alla presenza del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, del vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, del consigliere regionale Davide Zappalà e del segretario provinciale Cristiano Franceschini.

“Crediamo che questo referendum rappresenti un passaggio fondamentale per rendere la giustizia italiana più equa, efficiente e vicina ai cittadini - ha dichiarato Franceschini - Le ragioni del Sì sono chiare: basta impunità, con l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, stop alle correnti nella magistratura, più imparzialità attraverso la separazione delle carriere. Per questo abbiamo deciso di metterci in cammino tra la gente, portando il confronto direttamente nelle piazze e nei paesi del nostro territorio”.

La Carovana del Sì toccherà numerosi centri della provincia: durante gli appuntamenti verrà distribuito materiale esplicativo sui quesiti referendari, con schede sintetiche che illustrano in modo semplice cosa cambierebbe in concreto per cittadini e operatori della giustizia.

“Vogliamo parlare con tutti — prosegue Franceschini — perché siamo convinti che solo attraverso l’ascolto e il dialogo si possa rafforzare una partecipazione consapevole al voto. Non una campagna fatta solo di slogan, ma un percorso concreto, fatto di presenza sul territorio, dati chiari e confronto diretto con le persone”.

Il calendario completo delle tappe verrà aggiornato progressivamente sui canali social del partito, con l’invito ai cittadini a partecipare attivamente agli incontri e a informarsi in vista dell’appuntamento referendario di fine marzo.