Fratelli d'Italia, è ufficiale: dalla Lega arrivano Chilò e Landoni. Delmastro: “Ingressi ragionati”

Le voci di corridoio trovano conferma: è ufficiale l'approdo di Fulvio Chilò e Giuseppe Landoni ai lidi di Fratelli d'Italia. Il cambio di schieramento è stato annunciato nel primo pomeriggio di oggi, 22 giugno, nella sede di FdI, alla presenza dei principali esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni: dal deputato Andrea Delmastro, passando per gli assessori (della Regione e del Comune) Elena Chiorino e Davide Zappalà fino al segretario provinciale Cristiano Franceschini e al capogruppo consiliare Livia Caldesi.

Dopo l'ex forzista Amedeo Paraggio (clicca qui), altri due ingressi di spessore come spiega lo stesso Delmastro: “Giornata di festa. Sono acquisizioni ragionate, in piena consapevolezza. Fratelli d'Italia ha un programma definito e immagina un futuro ricco di prospettive per il Biellese. L'obiettivo? Crescere con una classe dirigente che ha dimostrato più coerenza rispetto ad altri del centrodestra che non hanno egualmente dimostrato. Vogliamo lavorare su Valdilana e su alcuni temi importanti come la montagna e il turismo”. Entusiasta anche l'esponente della Regione Chiorino: “Accoglierli oggi è motivo di entusiasmo e un segno di crescita”.

Uomo di punta del Carroccio, Chilò era nella lista “Cambiamento per Valdilana”, insieme a Landoni, guidata dal candidato sindaco Alessia Maggia durante le elezioni comunali del 2019 (che hanno visto la vittoria di Mario Carli). E da poco più di due mesi, entrambi avevano lasciato le fila della Lega di Valdilana. A domanda precisa sull'addio, Chilò ha sottolineato che “non c'è nulla di personale. Ci siamo sentiti isolati ed abbandonati. Si è avvertita anche una mancanza di appoggio e carenza su alcuni progetti importanti che riguardavano sanità e turismo, mai così importanti come oggi, per contrastare lo spopolamento delle valli, garantendo servizi come la banda larga”. E sulla sua attività in consiglio comunale, tra gli scranni della minoranza, Chilò ha confidato “la difficoltà di portare avanti iniziative importanti: voglio portare risultati. Da anni, infatti, mi batto su alcuni temi, come ad esempio l'apertura della strada Bocchetto Sessera-Alpe Mera”.

Prime parole anche per Landoni: “Chi lavora sul territorio deve promuoverlo attraverso lo sviluppo di attrattive turistiche e commerciali e il potenziamento dei servizi sanitari, soprattutto in Val Sessera e Mosso. Senza dimenticare che vanno portati nuovi servizi, specialmente in ambito sanitario, aumentando la medicina territoriale in rete con l'Asl”.