Biella Nuoto, sui blocchi di partenza

Doppio appuntamento a distanza di due settimane per una parte dei "Categoria" della società biellese. Le manifestazioni si sono svolte su più concentramenti per ragioni di contenimento e naturalmente a porte chiuse. Per tutti riscontri cronometrici confortanti seppur in un momento agonistico non privo di difficoltà.

Ottime prove per Bullano Cecilia nei 100 e nei 50 stile libero, Falcetto Arianna nei 200 stile e nei 200 rana, dove partiva in prima serie; bella sorpresa per Freguglia Carlotta, alla prima esperienza in una gara federale, con due ottimi crono sia nei 50 che nei 100 stile libero; si migliora Garra Flaminia nei 100 stile libero.

Tra i maschi, due esordi in gare F.I.N.: per Bergamini Nicolò due brillanti crono sui 100 stile e 100 dorso, e Mazzia Piciot Filippo impegnato nei 50 stile e 100 rana. Ritorno alle competizioni dopo circa due anni per Negri Mattia, con due prove positive nei 100 e nei 400 stile libero.