Pallacanestro Biella, una Bottega Verde incerottata cede alla Bertram Tortona: 83-72

Terzo e ultimo derby del Girone Verde di Supercoppa LNP per Bottega Verde Pallacanestro Biella, impegnata in trasferta a Voghera sul campo della Bertram Tortona. Assenti tra le fila dei rossoblù Kuba Wojciechowski (out per un piccolo fastidio al quadricipite) e Nicola Berdini, a referto ma non utilizzabile per un problema alla caviglia.

PRIMO QUARTO - Quintetto iniziale per i rossoblù di coach Iacopo Squarcina formato da capitan Laganà, Miaschi, Lugic, Hawkins e Barbante. La compagine di casa parte forte con cinque punti di Severini, ma Biella risponde con una schiacciata di Lazar Lugic (5-2). La Bertram mantiene il vantaggio, ma si mette in moto Marco Laganà che con sette punti consecutivi mantiene i suoi a contatto (10-9) e impattare a quota 11 con Miaschi dalla lunetta. Tortona prova a creare il primo solco significativo con un parziale di 5-0 che porta interamente la firma di Agustin Fabi (20-13), ma una tripla di Bertetti riporta la Bottega Verde sul -4. Dieci minuti vissuti in sostanziale equilibrio che vedono la Bertram Tortona chiudere avanti sul 25-20.

SECONDO QUARTO - Moretti, Bertetti, Pollone, Vincini e Barbante iniziano il secondo quarto. I primi punti sono di Barbante che realizza su assist di Bertetti. Il match prosegue punto a punto fino a un nuovo tentativo di allungo della Bertram con il canestro di Fabi e la tripla di Ambrosin (32-24). Timeout immediato di coach Squarcina. Al rientro in campo i ragazzi di coach Ramondino mantengono un vantaggio vicino alla doppia cifra. Bottega Verde prova a ricucire dalla lunetta con i liberi di Laganà e Hawkins (37-32) e si riporta sotto con un canestro di Hawkins (40-38). Sul finale di quarto la Bertram trova un piccolo allungo che consente ai bianconeri di concludere il primo tempo in vantaggio sul 46-38.

ULTIMO QUARTO - Al rientro in campo coach Squarcina si affida a Moretti, Bertetti, Pollone, Lugic e Hawkins. La Bertram parte con le marce altissime e piazza un parziale di 6-0 nel primo minuto di gioco che porta il coach biellese a fermare la gara (67-49). Biella si aggrappa a Hawkins e Laganà per ridurre lo svantaggio, ma Tortona risponde colpo su colpo e allunga con i canestro da tre punti di Ambrosin e Sanders (74-53). Nei minuti finali le due squadre si scambiano colpi che nella sostanza non cambiano l’esito dell’incontro. Al termine della sfida il tabellone dice 83-72 per la Bertram Tortona. Da segnalare un ultimo quarto importante dal punto di vista offensivo di Matteo Pollone che chiude la partita con 18 punti, miglior realizzatore dei suoi.

Un terzo quarto difficile dei rossoblù che al rientro dall’intervallo lungo non hanno trovato le energie necessarie per contenere la fisicità della compagine di casa, abile a creare un solco decisivo. Un secondo tempo molto complicato per la Bottega Verde che deve tornare in palestra per lavorare su ciò che non ha funzionato stasera.

Si conclude qui l’esperienza di Bottega Verde Pallacanestro Biella in Supercoppa LNP, un percorso ricco di indicazioni importanti che serviranno a coach Squarcina e al suo staff per proseguire l’avvicinamento al campionato. Ricordiamo a tutti i nostri tifosi che la prima partita è in programma alle 18.00 di domenica 22 novembre al Biella Forum contro la Reale Mutua Torino.

Bertram Tortona-Bottega Verde Pallacanestro Biella 83-72

Parziali: 25-20, 46-38, 61-49

Bertram Tortona: Sackey, Morgillo 4, Sanders 11, Severini 8, Mascolo 11, Graziani 2, Fabi 16, Tavernelli ne, Ambrosin 11, Gazzotti 5, Cannon 15, Ciadini. All.: Marco Ramondino, assistenti Talpo e Di Matteo.

Bottega Verde Pallacanestro Biella: Laganà 17, Miaschi 10, Lugic 8, Hawkins 8, Barbante 2, Berdini ne, Bertetti 7, Pollone 18, Vincini 2, Moretti, Loro ne, Aimone ne. All.: Iacopo Squarcina, assistenti Niccolai e Pogliaghi.