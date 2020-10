Calcio: Eccellenza, rinviata la partita fra Fulgor e Borgovercelli causa covid

Con appena 3 punti in 6 partite, la stagione della Fulgor Ronco Valdengo non era cominciata al meglio ma la recente vittoria contro l’Alicese Orizzonti aveva contribuito a rialzare un po’ gli animi dei rossoblu. Oggi, alle 14:30 la Fulgor avrebbe dovuto ospitare gli avversari del Borgovercelli, distante appena un punto in classifica, ma la partita è stata rinviata.

Negli ospiti sono stati infatti trovati 5 positivi, rendendo impossibile il regolare svolgimento della gara. Un’altra occasione in cui l’epidemia ha avuto la meglio sul mondo dello sport.