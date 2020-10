“Su Nuraghe Calcio Biella” e “C’è pizza per te” inaugurano il Torneo provinciale Amatori calcio a 7

Saranno i giovani di Su Nuraghe Calcio Biella ad inaugurare la stagione sportiva 2020-2021 organizzata dal Settore Ricreativo ASC, (Attività Sportive Confederate), Comitato Provinciale di Biella, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Nel pieno rispetto delle linee guida del protocollo covid-19, l’ingresso agli impianti è riservato solo ai tesserati inseriti nella distinta di gara, previa misurazione della temperatura corporea, che deve essere inferiore a 37,5° centigradi, con registro delle presenze da consegnare sia al Comitato sia al gestore del campo. Sempre obbligatorio l’uso della mascherina in panchina, rispettando le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti a fine gara anche negli spogliatoi e nelle docce.

Nonostante vincoli e insidie associati al contenimento dell’emergenza sanitaria, la meglio gioventù dello sport biellese - diretta e coordinata dal presidente Michele La Centra, con la collaborazione di Pino Lopez, responsabile degli arbitri - scenderà in campo per una sfida che va ben al di là del terreno di gioco.

Decisi a superare le nuove impreviste difficoltà, che rischiano di minare rapporti sociali, amicali e affettivi, gli atleti con le insegne della Sardegna sul cuore sfideranno “C’è pizza per te”, un gruppo di amici di Sandigliano, diretto e coordinato da Emanuele Bocca, che sulle divise portano il nome della pizzeria del paese.

Al “via!”, dunque, insieme per il primo appuntamento: prima giornata del girone di andata, lunedì 19 ottobre alle ore 20:00, per il derby in casa Su Nuraghe, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di Vigliano Biellese.