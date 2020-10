Maltempo a Valdilana, cambia la viabilità per l’Istituto di Trivero: ecco gli aggiornamenti

Arrivano nuovi aggiornamenti dal comune di Valdilana dopo l’ondata di maltempo: in particolare per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo di Trivero. “Per problemi di sicurezza dovuti alla rimozione di una frana, da lunedì 5 ottobre la strada di accesso ai plessi scolastici siti in frazione Ronco, proveniente dalle frazioni Sant'Antonio e Mazzucco-Vico, è interrotta – spiega il sindaco Mario Carli - Preghiamo tutti gli operatori scolastici, gli scuolabus e gli accompagnatori degli alunni di accedere dalla provinciale SP 112, dalla parte del Municipio, in salita da Ponzone-Pratrivero o in discesa da Lora-Guala. La strada verrà aperta non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno”.

Situazioni di criticità sul territorio di Valdilana

MUNICIPALITÀ DI TRIVERO

- frana tra frazione Ronco/Vico lavori in corso

- strada riaperta in frazione Grillero/Mazzucco

- strada riaperta frazione Fila

- strada chiusa per frana tra frazione Bulliana/Giardino zona cimitero

- frana in frazione Cereie in zona chiesa messa in sicurezza

- esondazione rio canale zona Manifattura di Ponzone lavori in corso

- lavori in corso per ripristino la corrente zona Roveglio/Panoramica

- lavori in corso per ripristino dell’acqua in frazione Pratrivero e Pramorisio

MUNICIPALITÀ DI SOPRANA

- tolti i cavi alta tensione a terra in frazione Cerreia

- frana tra frazione Baltigati/Sella lavoro in corso

- frana tra il bivio di frazione Cerreia/Rigozzo lavori in corso

MUNICIPALITÀ DI MOSSO

- frana tra Mosso/Veglio vicino ai condomini ripristinato accesso ai garage

- frana località Pistolesa ripristino per direzione Garbaccio e Boschi

- SP chiusa strada chiusa a causa frana in frazione Ometre

- frana frazione Mina a valle della strada SP - monitoraggio in corso

MUNICIPALITÀ DI VALLE MOSSO

- frana in frazione Simone lavori in corso

- SP chiusa in direzione Strona

- caduta palo Illuminazione pubblica in frazione Picco lavori in corso

- strada SP chiusa a causa frana in frazione Premarcia lavori in corso

“Questa sera è stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta gialla, quindi vi invitiamo a limitare gli spostamenti il più possibile – sottolinea l’amministrazione comunale - Continuano inoltre i lavori sul nostro territorio per ripristinare le situazioni di criticità dovute al maltempo”.