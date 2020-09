Ginnastica La Marmora-Bonprix, Pozzato piglia tutto: è oro e argento

Mortara ha visto sabato e domenica scendere in campo i ginnasti del Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria per disputare, ahimè senza il pubblico, la fase interregionale del Campionato individuale di Ginnastica Artistica Maschile. Sabato la Società Ginnastica La Marmora-Bonprix nella categoria Seniores ha presentato Federico Pozzato, che ha conquistato ben due medaglie, l’oro alle parallele e l’argento alla sbarra, ottenendo punteggi importanti in vista della sua partecipazione alla terza prova del Campionato di Serie A in prestito alla società lombarda Sampietrina.

Anche Francesco Prato ha condotto una buona gara classificandosi al sesto posto al cavallo con maniglie e quasi sicuramente sarà convocato per il Campionato italiano che si svolgerà il 10-11 ottobre a Padova insieme naturalmente a Federico. Domenica poi è stata la volta dei giovanissimi guidati anche loro da Jacopo Vercellino. Edoardo Garrione non ha potuto partecipare essendo impegnato per la cerimonia della Prima Comunione ed i suoi due compagni hanno dimostrato di riuscire a gareggiare con grinta, anche senza il sostegno dei propri genitori ed amici. Filippo Brazzale ai piedi del podio con una differenza di punteggio dal terzo classificato di soli trenta centesimi su ottantacinque punti per un errore al fungo, l’attrezzo per i giovanissimi sostitutivo del cavallo con maniglie, si è però classificato 1° alla sbarra, 2° al corpo libero e 3° alle parallele.

Anche Vittorio Piccolo ha ottenuto una buona classifica, il 6° posto, conducendo nel complesso una buona gara, come ha riferito il tecnico Vercellino in un confronto alla pari con i migliori ginnasti della Lombardia. Il prossimo fine settimana, purtroppo a porte chiuse, si svolgerà al Palaforum degli Orsi, organizzato dalla La Marmora-Bonprix, il Campionato regionale d’Insieme Gold e Silver ed il Campionato individuale Silver di livello C. Saranno in pedana Camilla Ferrari, Cecilia Medri, Alice Livelli, Virginia Spicuglia e Noemi Nania, guidate da Gianna Cagliano e Silvia Bozzonetti.

Contemporaneamente a Padova l’Artistica Femminile parteciperà al Campionato interregionale individuale Gold con una ginnasta giovanissima, di soli otto anni, Beatrice Vivaldi, seguita con grande competenza da Marta Beraldo. Complimenti per i ragazzi ed in bocca al lupo per le ragazze.

Al Palaginnastica La Marmora , dopo una lunga pausa, riprendono le sessioni di Yoga Nidra un sabato al mese. Il primo appuntamento sarà per sabato 3 ottobre alle 10.30. Lo Yoga Nidra, chiamato anche lo Yoga del sonno è una pratica di meditazione guidata che si effettua rimanendo sdraiati a occhi chiusi. Lo Yoga Nidra è un potente strumento di meditazione e disintossicazione fisica ed emotiva, una pratica di unione in cui il subconscio e l’inconscio riemergono attraverso uno stato di consapevolezza meditativa, uno stato di sonno dinamico in cui mentre il nostro corpo sembra dormire, la coscienza lavora per un profondo risveglio.

Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo un messaggio o telefonando a Roberto al 339/7812100.