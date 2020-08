“Lo Chalet” Steakhouse aperto anche ad agosto: Maxi grigliata alla brace giovedì 27

Lo Chalet Steakhouse & Potatoes, il nuovo locale specializzato in carne alla brace di Vigliano Biellese, accoglierà i suoi clienti per tutto il mese di agosto, anche sabato 15.

Chi sceglierà di cenare da Lo Chalet troverà un ambiente famigliare ed informale, con piatti adatti ad ogni esigenza ed ogni palato: da quello più ricercato (come il Sashi finlandese, la Rubia gallega o il Wagyu) e quindi un po’ più costoso, al piatto più semplice, quindi più economico, come hamburger, alette di pollo, taglieri o petto di pollo all’Orientale (un tipo di carne solitamente “povera e semplice” che viene invece arricchita da particolari spezie ed ingredienti).





“Abbiamo scelto di restare aperti per tutto il mese di agosto per affrontare positivamente l’estate dopo il periodo Covid; il nostro intento è di accogliere i clienti con eventi e novità ad agosto e settembre, per farli divertire in compagnia” spiega Alessandro, titolare. La prima serata di agosto dedicata al “Crushi”, ovvero al sushi di carne, ha riscosso un grandissimo successo e lo Steakhouse ha deciso di riproporla nel mese di settembre. Oltre all’apertura del giorno di Ferragosto, il prossimo evento organizzato dal locale sarà la “Maxi grigliata alla brace”, giovedì 27; verranno grigliati tagli di carne inusuali e spesso poco conosciuti ma di alta qualità, come il diaframma, bavetta, hasado argentino e molti altri, valorizzati dalla giusta e sapiente cottura.

Tra gli eventi di settembre, oltre alla seconda edizione della serata “Crushi”, verrà organizzata una cena a tema “festa della birra”; le date dei due eventi di settembre sono ancora in fase di definizione ma usciranno a breve nelle pagine social de Lo Chalet. Con l’arrivo della nuova stagione, arriverà anche un nuovo menù, studiato appositamente dal locale insieme alla consulenza del “Re della Griglia” Luca Bini, rinomato Chef nel mondo del barbecue americano.



Per info e prenotazioni: Cell. 333 4424617

