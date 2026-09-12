Tante cose da fare sabato 12 e domenica 13 settembre

Venerdì 11 settembre

- Biella Cossila San Grato, festa patronale, ore 21 presentazione restauro delle tele in chiesa

- Biella, Note per la Provincia palazzo della Provincia 21

- Cavaglià, Palio dei Rioni 20,30 investitura al polivalente

- Biella, I Cinquemila degli Alpini ore 19 poligono Chiavazza

- Biella, Fuoriluogo Festival

- Pollone, festa patronale cena

- Sandigliano, Sandigliano nella storia, conferenza Dario Lanza dalle 20,45

- Biella Oropa, Giardino Botanico “Tutto intorno a un albero”

- Benna, Camminata dei 5 ponti dalle 18,45

Sabato 12 settembre

- Verrone, La scatola dei ricordi

- Gaglianico, presentazione Ladies Dakar ore 21

- Biella, Fuoriluogo Festival

- Cavaglià, Palio dei Rioni apertura stand gastronomici al polivalente dalle 19

- Pollone, festa patronale 15,30 minigiro per i bambini con il gruppo Alpini

- Pollone, presso la Chiesa Parrocchiale di Pollone, continuano le celebrazioni per il 125° anniversario della nascita di San Pier Giorgio Frassati con la proiezione di Un tempo immobile, il video che racconta la realizzazione della Crocifissione di Lorenzo Puglisi per l’altare dell’Oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano, e a seguire con un incontro sulla vita e la testimonianza del giovane santo.

- Biella, Palazzo Gromo Losa, La via del dono, AIDO

- Biella, Cantinone, 17,30 inaugurazione mostra UPB Educa

- Oropa, via santuario di Oropa 480 dalle 16 Escursione al Rifugio Rosazza con aperitivo al tramonto

- Viverone, Tracce dalle 15 Villa Lucca

- Candelo, Ricetto d'autore dalle 17 Elena Perolini

- Benna, gara a terne senza vincolo di società raccoglierà fondi per la Fondazione Clelio Angelino ETS dalle 13,30

- Case Code, alle 18 con la guida escursionistica ambientale Matteo Negro e Davide Varesano si andrà lungo Le Antiche Vie di Sera

- Sordevolo, Bagneri, Scuola Senza Pareti. Si tratta di “ Cadregàt ”

- Pralungo alle 17 «Truffe online: imparare a dire di no» biblioteca

- Biella, ore 15 La Lega delle Idee Hotel Bigella

- Occhieppo Superiore, “Cammino delle 7 Chiese” dalle 15

- Biella, Oremo Run ASAD Biella 14,45 per i bambini, alle 15 per tutti a cascina Oremo

- Biella, Note per la Provincia Cossato 21

- Biella, cerimonia sede coordinamento Protezione Civile dalle 10.30

- Sandigliano, Sandigliano nella storia: dalle 15 spettacolo falconeria, tiro con l'arco alle 15, 17,30 inaugurazione pannelli storici piazza Don Minzoni. Dalle 20.30 cena a balli.

- Biella Oropa, al Giardino Botanico “Pollicini Verdi… cibo per il pianeta”

- Coggiola, Ciclofolcloristica Coggiola Viera, partenza alle 18 da regione Vico

- Pray, "Fabbrica della ruota", regione Vallefredda dalle 14,30 Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte

- Candelo, 20,30 pigiana party al polivalente

- Biella, festa Confraternita di Santiago di Compostella

- Biella, Alpini San Maurizio, alle 18 schieramento alzabandiera

- Biella Cossila San Grato, festa patronale

- Mongrando, Monbricks dalle 14 al polivalente

- Brusnengo, Assaggi di Pro Loco piazza del mercato

- Oropa, Fiera San Bartolomeo

- Biella, “SHIFTWORK FESTIVAL – CULTURA E MUSICA”, in corso Lago Maggiore

Domenica 13 settembre

- Occhieppo Inferiore, Sagra della salsiccetta

- Biella, festa Confraternita di Santiago di Compostella

- Bielmonte Piazzale 1 dalle 18,30 PerosInRete: il pianoforte di Davide Cava in concerto a Bielmonte

- Biella, Festa San Nicola ore 11,30 Santa Messa a distribuzione pani benedetti

- Mongrando, gara karaoke al polivalente dalle 14,30

- Mongrando, Monbricks dalle 14 al polivalente dalle 10

- Oropa, via santuario di Oropa 480 dalle 9,30 Escursione all'Alpe di San Bartolomeo e degustazione

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"

- Cavaglià, Palio dei Rioni 10,15 sfilata per le vie del paese da piazza Palatucci dalle 14 palio al campo sportivo rugby

- Pollone, festa patronale Santa Messa ore 11 con benedizione gonfalone pro loco

- Oropa, Fiera San Bartolomeo

- Biella, Fuoriluogo Festival

- Valdilana, Chromatic Chamber Orchestra

- Biella, “SHIFTWORK FESTIVAL – CULTURA E MUSICA”, in corso Lago Maggiore

- Brusnengo, Assaggi di Pro Loco piazza del mercato

- Tavigliano, Pratetto, Ronda delle cascine dalle 9

- Biella, piazzale Casalegno, Motor Day dalle 8 partenza 9.15. Punti di interesse: Biella piazza Casalegno 8-10 e 15-17; Cossato via Mazzini 9.15-10.45; Masserano centro 9.30-11.15: Borgosesia piazza Martiri e via XX Settembre 10.15-12.45 Sosta pranzo La Quercia Roasio 12.15-15.00; Candelo zona Ricetto 14.15-16.00; Bergo Pneumatici giochino 14.30-16.00

- Ponderano, mercatino in piazza dalle 8,30

- Viverone, passeggiata Solidale ritrovo alle 10 alle palafitte di Piverone

- Biella, Cittadella dello sport, piazza Martiri, e piazza Colonnetti dalle 9,45

- Biella, l’invito a studenti, famiglie e insegnanti della comunità di Biella di ritrovarsi davanti al Battistero per la Santa Messa prevista alle 10

- Rosazza, alle 16 Un vivace cimitero conferenza Craveia al cimitero

- Monte Camino, sulla cima saranno installati due pannelli panoramici realizzati da Franco Grosso

- Candelo, “Frammenti di Medioevo” dalle 10 alle 18

- Sandigliano, spettacolo Storie di Piazza dalle 16 a lato chiesa parrocchiale. Sandigliano nella storia: ore 11 Santa Messa, dalle 14, 30 rievocazione con sbandieratori.

- Pralungo, dalle 9 primo motoraduno di beneficenza del Motoclub Polizia di Stato – Delegazione di Biella, organizzato con il patrocinio del Comune.

- Biella, ATP Challenger “Biella Collezioni” Tennis Lab

- Sordevolo, Bagneri, Scuola Senza Pareti. Si tratta di “ Cadregàt ”

- Muzzano, riapre al pubblico l'Ecomuseo Cascina Praggi dalle 14,30

- Biella, Note per la Provincia Santuario della Brughiera 17,45

- Biella, Corsa della speranza, ore 10 minigiro 10,30 adulti Fondo Edo Tempia

- Pettinengo, concerto Restauri e chitarre 17,30

- Biella Cossila San Grato, festa patronale, alle 11 Santa Messa

- Coggiola, pranzo di comunità in via Piana 13

- Portula e Motori

- Zimone, Cantavino dalle 8, alle 15,30 gara di pigiatura dei bambini, ore 17 gara pigiatura adulti a piedi nudi