L'estate è finita ma in Valle Cervo nuovi appuntamenti a settembre con Wool Experience 2026

Il programma Wool Experience 2026 di Amici della Lana APS (realizzato sempre grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il bando CulturHub) volge al termine ma c’è ancora tutto il mese di settembre e anche quello di ottobre che saranno ricchi di appuntamenti.

Si parte con tre giorni dedicati al laboratorio di scrittura teatrale Il viaggio dell’eroe condotto dal drammaturgo e regista Fabio Banfo per l’associazione Storie di Piazza APS. Dalle 21 di venerdì 4 alle 18 di domenica 6 settembre, tra il Lanificio Botto e la residenza d’artista di Case Falletti a Sagliano Micca, Banfo attraverso una serie di esercizi pratici e divertenti e unendo la creatività con la riflessione darà vita a una narrazione teatrale o in prosa imparando le regole base della scrittura.

Sabato 12 settembre alle 18 con la guida escursionistica ambientale Matteo Negro e Davide Varesano si andrà lungo Le Antiche Vie di Sera: Apericena a Case Code. Si tratta di una delle ormai consolidate escursioni storico-naturalistiche lungo gli antichi sentieri percorsi dagli operai per recarsi ai luoghi di lavoro che in questa occasione verrà proposta in versione serale con partenza dal Lanificio Botto alle 18 per raggiungere la frazione Case Code. Al rientro, passeggiata notturna lungo i sentieri e la roggia di Miagliano con arrivo previsto al Lanificio per le 22. Si consigliano calzature da trekking e luce frontale o torcia per il rientro in notturna.

Si prosegue con Burlonesque sabato 19 settembre alle 21 presso il Lanificio Botto. Burlonesque è uno spettacolo interamente al femminile (dalle attrici alla regia, dalle scene alle marionette, fino ai costumi) che grazie a quattro giovanissime ragazze di Storie di Piazza APS, coordinate da Manuela Tamietti e Oriana Minnicino, racconta con leggerezza e intelligenza il gioco della seduzione di un tempo. Tra mutandoni, corpetti, figure animate, oggetti e personaggi delle fiabe, l’arte dello spogliarsi e del mostrarsi diventa occasione per sorridere dei modelli e dei cliché che, ancora oggi, influenzano l’immaginario collettivo. Lo spettacolo è vietato ai minori di 14 anni.

L’ultimo appuntamento del mese domenica 27 settembre alle 15.30 è dedicato alla lana con il laboratorio di filatura a mano Perle di Lana: e la Berta filava, condotto da Nora Gawenda, una giovane mamma di origine tedesca che da alcuni anni vive a Miagliano con la sua famiglia.

E poi ci sarà ancora il mese di ottobre con gli ultimi appuntamenti della stagione 2026 di Wool Experience giunta ormai alla sua dodicesima edizione.