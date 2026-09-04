Settembre a Occhieppo Inferiore tra festa patronale, libri, corsa e inaugurazione della piazza con cena in bianco

E' un settembre ricco di appuntamenti quello della comunità di Occhieppo Inferiore, con un calendario di iniziative che va dal 6 al 26 settembre e che unirà tradizione, cultura, momenti conviviali e occasioni di incontro tra cittadini e associazioni.

La sindaca Monica Mosca sottolinea innanzitutto il valore comunitario dell'appuntamento di apertura: "Domenica 6 ci sarà il pranzo condiviso per la festa patronale di Sant'Antonino, che in realtà cade il 2 settembre, ma abbiamo scelto di celebrare tutto domenica. È un momento realizzato con il grande aiuto della Pro Loco, della parrocchia e del Comune, anche nell'ambito del progetto "Tessere la Salute". Proprio “Più solidali che solitari” è il motto del progetto, sostenuto anche da un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Si parte quindi domenica 6 settembre alle 11, nella chiesa parrocchiale, con la Santa Messa solenne in occasione della Festa Patronale. Alle 12.30, al Cortile della Scuola Elementare, è previsto il pranzo condiviso aperto a tutti, con l'invito a portare qualcosa da condividere.

Il programma proseguirà venerdì 11 settembre con un pomeriggio dedicato alla cultura e alla socialità. Dalle 15 alle 17, in biblioteca, sarà presentata la mostra del libro e dei “Venerdì dei Talenti”. Dalle 17 alle 19, nei locali Fides, spazio alla presentazione e alla raccolta dei tessuti per il Laboratorio di Sartoria. A seguire, aperitivo al Cozy Bar.

"Il programma è ricco perché si prosegue con attività varie, il Cammino delle Sette Chiese, con un quizzone e la pizzata finale", spiega Mosca, ricordando anche gli appuntamenti in biblioteca e la mostra del libro per ragazzi organizzata dal Comune.

Il “Cammino delle 7 Chiese” è sabato 12 settembre, con partenza alle 15 dalla chiesa di Galfione, a Occhieppo Superiore. Il percorso storico-artistico, con un'impronta anche “giocosa”, prevede quiz e premi fino a San Clemente. Al termine è prevista la pizzata della Pro Loco, per la quale è gradita la prenotazione.

Domenica 13 settembre, al Santuario di San Clemente, spazio alla Festa della Natività di Maria Santissima e alla tradizionale polenta e salsicetta. Alle 11 la Santa Messa solenne e la benedizione di studenti, alunni e insegnanti per il nuovo anno scolastico, seguite da un aperitivo offerto dalle volontarie. Alle 12.30 il pranzo con polenta e salsicetta, preparate secondo la ricetta originale del “Jacu d’la luci”, e dolce, a cura degli Amici di San Clemente.

Il 20 settembre è invece in programma il tradizionale pellegrinaggio annuale ad Oropa, appuntamento che l'amministrazione ha voluto inserire nel calendario anche come occasione per chi desiderasse partecipare alla processione della comunità.

La chiusura del mese sarà particolarmente significativa. Sabato 26 settembre, dalle 19, sarà inaugurata la nuova Piazza San Giovanni. "Abbiamo voluto inserire come amministrazione comunale, proprio con Tessere la Salute, anche l'inaugurazione della nuova Piazza San Giovanni, dove abbiamo pensato di proporre una Cena in Bianco, ma i dettagli li sveleremo in seguito", racconta la sindaca.

La serata prevede l'inaugurazione ufficiale della piazza, l'accompagnamento della Filarmonica di Occhieppo e la benedizione, quindi la Cena in Bianco, la Polenta Concia a cura dell'Associazione Amici del Cantun Söra, il servizio bar della Pro Loco e la musica.

In caso di maltempo o variazioni, gli aggiornamenti saranno comunicati sul sito del Comune di Occhieppo Inferiore e sulle pagine Facebook della Pro Loco e del Comune.