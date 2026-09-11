Pollone, 111 partecipanti per il Trofeo Jean Marc Mosca: il Biella Running si aggiudica la 25ª edizione FOTO

È stata una giornata di sport e partecipazione per Pollone, dove ieri giovedì 10 settembre si è svolta la 25ª edizione del Trofeo Jean Marc Mosca, manifestazione che ha visto una significativa presenza della comunità locale. A partecipare, infatti, è stata soprattutto la maggior parte delle famiglie pollonesi, che hanno scelto di trascorrere insieme una mattinata all'insegna dello sport e della condivisione.

In totale sono stati 111 gli iscritti, tra corridori e camminatori, che hanno preso parte all'iniziativa organizzata dal Gruppo Alpini di Pollone, in collaborazione con la Pro Loco.

Particolarmente sentito anche il momento delle premiazioni. Il Trofeo Jean Marc Mosca della 25ª edizione è stato conquistato dal Biella Running, che ha totalizzato la presenza di 10 atleti.

Nella classifica assoluta femminile, il primo posto è andato a Giusy Feo, seguita da Tiziana Borri e Laura Acquadro.

Tra gli uomini, invece, sul gradino più alto del podio è salito Matteo Biolcati, davanti a Marco Deusebio e Carlo Torello Viera.

I premi della manifestazione sono stati messi a disposizione dal Lanificio Piacenza e dalla famiglia Guglielminotti, cugini di Jean Marc Mosca. La famiglia, anche quest'anno, ha voluto contribuire all'organizzazione dell'iniziativa, mantenendo vivo il legame con una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento significativo per la comunità di Pollone.