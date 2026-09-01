Settembre al Giardino Botanico: letture, e laboratori in natura

Proseguono a settembre le iniziative dei “Pollicini Verdi” nell’ambito di “Tutto intorno a un albero”, progetto sostenuto dal Bando EducAzione di Fondazione CR Biella. Il calendario prevede due laboratori rivolti ai più piccoli e l’appuntamento conclusivo del percorso.

Sabato 5 settembre, alle 15.30, è in programma “Pollicini leggono... intorno a un albero”, lettura tematica dedicata a bambine e bambini dai 4 agli 8 anni. Al centro dell’incontro ci saranno albi illustrati sugli alberi e sugli ambienti boschivi, scelti per avvicinare i partecipanti alla conoscenza dei boschi e degli animali che li popolano. La lettura sarà tratta da “L’uovo di sole”.

Sabato 12 settembre, sempre alle 15.30, sarà invece proposto “Pollicini Verdi… cibo per il pianeta”, attività naturalistica per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni. L’incontro sarà dedicato alla stagionalità del cibo e alla sua importanza per il benessere delle persone e del Pianeta.

Ogni laboratorio è riservato a un massimo di dieci partecipanti. Il costo è di 3 euro per ciascun bambino, con ingresso gratuito al Giardino; per gli accompagnatori il biglietto è di 7 euro a persona.

Venerdì 11 settembre, alle 15.30, si terrà inoltre l’evento finale di “Tutto intorno a un albero”, finanziato da Fondazione CR Biella attraverso il Bando EducAzione. Il progetto ha coinvolto centinaia di bambini e le loro famiglie, accompagnandoli alla scoperta del territorio e della natura che li circonda.

È in distribuzione il pieghevole con tutte le attività previste, disponibile anche in formato elettronico sul sito gboropa.it, dove si trovano i riferimenti per informazioni e prenotazioni.

A settembre il Giardino Botanico sarà aperto il sabato e nei giorni festivi dalle 10 alle 18. Nei festivi sono previste visite guidate comprese nel biglietto d’ingresso alle 11 e alle 15.30. In caso di pioggia il Giardino resterà chiuso.

Scuole e gruppi organizzati possono richiedere l’apertura e il servizio di visita guidata anche negli altri giorni, rivolgendosi alla struttura per informazioni.