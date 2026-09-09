"La Via del Dono" arriva a Biella: musica, fotografia e solidarietà a Palazzo Gromo Losa

La cultura del dono passa attraverso la fotografia, la musica e le storie delle persone. È questo il filo conduttore de "La Via del Dono" l'evento promosso da AIDO Piemonte e AIDO Area Biellese, che farà tappa a Biella con un pomeriggio di incontro, arte e sensibilizzazione.

L'appuntamento è per sabato 12 settembre 2026 a Palazzo Gromo Losa, dove sarà possibile visitare la mostra fotografica nata dall'omonimo concorso e partecipare a un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. L'evento sarà condotto da Katia Raco, prenderà il via alle 15 con l'accoglienza dei partecipanti e l'apertura della mostra "La Via del Dono - Immagini di solidarietà". Un percorso per immagini che racconta il valore della solidarietà, della partecipazione e della capacità di donarsi agli altri. Con interessanti interviste a professionisti ospedalieri.

Ci sarà uno spazio alla musica con il concerto dell'Accademia Perosi, seguito dalla premiazione del concorso fotografico "La Via del Dono - Immagini di solidarietà" tutto questo avverrà con un intenso dialogo tra i partecipanti su diverse tematiche in particolare sulle opposizioni alla donazione nel Biellese sono il 35% con Biella città con il 47%. Verso fine evento verrà offerto un apericena, la chiusura dell'evento prevista per le 19 circa.

"Abbiamo voluto costruire un progetto che parlasse del dono non soltanto attraverso le parole, ma attraverso le immagini, la musica e le esperienze delle persone, spiegano gli organizzatori. Donare significa scegliere di essere parte di una comunità e lasciare qualcosa di sé agli altri. La fotografia ci permette di raccontare questo valore in modo immediato e universale" spiegano gli organizzatori.

"La Via del Dono" ha l'obiettivo di promuovere una riflessione più ampia sul significato del dono e sulla solidarietà come elemento fondamentale della vita della comunità. La tappa biellese rappresenta inoltre un momento importante per valorizzare il lavoro svolto sul territorio dalle realtà associative e sanitarie che quotidianamente contribuiscono a diffondere la cultura della donazione.

Inoltre è prevista la presenza dell'assessore alla Salute della Regione Piemonte Federico Riboldi che sottolinea l'importanza dell'iniziativa. Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Bando Eventi, con la collaborazione di AIDO Piemonte, AIDO Area Biellese, Azienda Sanitaria Locale di Biella, il CRP Piemonte Valle d'Aosta e il sostegno della Fondazione Accademia Perosi.

L'ingresso all'evento è aperto al pubblico.

PROGRAMMA

15.00

- Accoglienza e apertura con visita della mostra

⁃ Concerto Accademia Perosi

- Premiazioni del concorso fotografico "La Via del Dono - Immagini di solidarietà e racconti di vita", interviste con approfondimenti.

19.00

- Chiusura

La Via del Dono - Immagini di solidarietà ◦ Palazzo Gromo Losa- Biella Sabato 12 settembre 2026