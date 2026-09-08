Le corse della settimana di newsbiella.it si corre a Candelo, Pollone, Benna e Biella

Giovedì 10 settembre il Ricetto di Candelo ospiterà la “Staffetta a Baraonda – Memorial Cristian”, corsa goliardica non competitiva organizzata per ricordare l’amico Cristian. La prova si svolgerà a coppie, che saranno formate al momento attraverso un sorteggio. Il programma prevede due giri di circa un chilometro ciascuno, su un percorso definito facile e divertente, con un “pit stop spritz” durante la staffetta. Le iscrizioni inizieranno alle 18.30, mentre la partenza è prevista alle 19.30.

A Pollone torna anche quest’anno il Trofeo Jean Marc Mosca, giunto alla sua 25ª edizione, organizzato dal Gruppo A.N.A. e dalla Pro Loco di Pollone, in concomitanza con la festa patronale di San Eusebio, con il patrocinio del Comune di Pollone. La manifestazione, nata nei primi anni Duemila in memoria di un giovane compaesano prematuramente scomparso, si svolgerà nelle giornate di giovedì 10 settembre e sabato 12 settembre 2025. La prima giornata sarà dedicata a una corsa non competitiva e a una camminata ludico-motoria serale di 5 km lungo le vie di Pollone. L’evento è aperto a tutti e i minorenni potranno partecipare solo se accompagnati. Il ritrovo è fissato alle ore 18:00 presso il Municipio di Pollone, con partenze scaglionate: alle 19:15 la camminata, alle 19:30 la corsa. Al termine, presso l’oratorio di Pollone, si terrà un pasta party aperto a tutti. Il programma riprenderà sabato 12 settembre con il tradizionale Minigiro, giunto alla 28ª edizione, riservato a bambini e ragazzi dai 0 ai 14 anni. Il ritrovo è fissato alle ore 15:30 in piazza San Rocco. La giornata si concluderà con una merenda e la distribuzione dei premi.

Venerdì 11 settembre a Biella per celebrare San Maurizio, santo patrono degli Alpini, è in programma la corsa non competitiva in notturna (partenza alle ore 20) “I cinquemila degli alpini”, 19° Trofeo San Maurizio, lungo un percorso illuminato da torri faro ma con luce frontale obbligatoria. L’iscrizione costa 5 euro. Al termine, su prenotazione, si potrà partecipare al Pasta party.

Sempre venerdì 11 settembre Benna ospiterà la 17ª Camminata dei 5 Ponti, affiancata dalla quinta Camminata ludico-motoria e dal secondo mini giro di 600 metri dedicato ai bambini. L’iniziativa è organizzata da Sport Folclore Benna e dalla Bocciofila San Secondo Bennese, con la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974 e il patrocinio del Comune. L’appuntamento rientra nelle due giornate promosse a favore della Fondazione Clelio Angelino ETS, realtà biellese impegnata nella ricerca e nelle attività scientifiche e sociali per la cura delle leucemie. Il ritrovo e le iscrizioni sono previsti dalle 17 nella sede di Sport Folclore Benna. Alle 18.45 partirà il mini giro, aperto gratuitamente ai bambini fino ai 13 anni. A ciascun iscritto sarà consegnato un omaggio. Alle 19.15 prenderà il via la manifestazione non competitiva di corsa su strada e camminata ludico-motoria, su un percorso di 6 chilometri aperto a tutti. L’evento ha ottenuto l’approvazione della FIDAL Piemonte con il numero 504/NC/2026. Un trofeo sarà assegnato alla società o al gruppo con il maggior numero di presenze, mentre una targa o una coppa andranno ai gruppi classificati al secondo e al terzo posto. Il programma comprende anche il pacco gara e alcuni premi a sorteggio.

Sabato 12 settembre a Biella ci sarà la Oremo Run 2026, una camminata non competitiva che si distingue per il suo forte impegno verso l’inclusione e lo sport. Questo evento si propone di abbattere le barriere fisiche e psicologiche, creando un ambiente accogliente e stimolante per partecipanti di tutte le abilità. Alle 14.45 Partenza Young Kids Run gara per i bambini dai 0-8 anni e a seguire fino ai 12 anni in un percorso che si snoderà all’interno di Cascina Oremo. Alle 15.00 Partenza camminata dell’inclusione “Oremo Run” che si svilupperà in un percorso intorno a Città Studi e Cascina Oremo. Sul percorso ci saranno stazioni con animatori sportivi, musicisti e tante altre attività a cui ogni partecipante potrà essere protagonista. Nel contempo partirà la gara non competitiva su 4 giri del tracciato per un totale di 3 km. Potete iscrivervi acquistando il pettorale sul sito www.biellawelfare.it (troverete le schede per iscriversi nella pagina “Servizi“) oppure dal 01/09/2026 direttamente a Cascina Oremo. YOUNG KIDS (YK) fino agli 8 anni iscrizione: Gratuito; KIDS 9-16 anni iscrizione €.5; ADULT 17+ anni iscrizione €.10.

Domenica 13 è invece in programma la Corsa della Speranza, l’edizione numero 22. Il programma è quello ormai consolidato: partenza e arrivo saranno sotto la sede del Fondo Edo Tempia. Il via sarà dato alle 10.30 mentre alle 10 ci sarà il minigiro riservato a bambine e bambini su un anello corto, attorno alla villa e ai giardini del Fondo. Per chi ha le gambe più allenate, ma anche per chi vuole semplicemente passare una domenica mattina passeggiando in compagnia, il tracciato è di circa 5 chilometri senza salite o difficoltà. Si attraverserà Biella transitando anche da via Italia, con una modifica al percorso dell’anno scorso quando il salotto della città era inaccessibile in vista dell’apertura del cantiere della ripavimentazione. Non saranno stilate classifiche, ma come è consuetudine ci sarà chi farà di tutto per arrivare più velocemente possibile al traguardo. Le iscrizioni si sono aperte ieri lunedì 7 settembre, con volontarie e volontari che saranno a disposizione dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 nella sede del Fondo Edo Tempia di via Malta 3 fino a venerdì 11. Insieme al pettorale, sarà consegnato anche il pacco gara, con lo zainetto, i buoni sconto, i prodotti di cosmesi e cura della pelle offerti da Rilastil e soprattutto la maglietta da collezione, diversa ogni anno, pezzo pregiato di chi è affezionato alla Corsa della Speranza. E, a proposito del pettorale, meglio conservarlo con cura dopo aver tagliato la linea del traguardo: quel numero potrebbe essere tra quelli estratti nella lotteria del dopocorsa, perché se non c’è classifica per chi arriva prima degli altri, si può vincere lo stesso qualcosa di prezioso. Chi non fa in tempo a iscriversi in anticipo, troverà la postazione nel villaggio della partenza a partire dalle 8.30 di domenica.

Domenica 13 c'è anche una passeggiata solidale a Viverone. Organizzata da Zampe Senza Confini e Olivia, il ritrovo è alle 10 alle palafitte di Piverone. E' una passeggiata aperta a tutti con o senza amici a 4 zampe. E' gradita una donazione liberale a favore dell'associazione.