La tecnologia si spiega in biblioteca: cinque incontri a Pralungo

Cinque serate gratuite a Pralungo, dal 12 settembre al 30 ottobre, dedicate a truffe online, servizi digitali della Pubblica Amministrazione, nanotecnologie, spazio e computer quantistici. L’iniziativa è promossa dal Comune e dalla Biblioteca comunale, con il supporto dell’Unione Montana Valle Cervo La Bürsch. Parteciperanno l’Arma dei Carabinieri e il divulgatore Marco Secco.

«Pronto, sono della sua banca». Può bastare una frase pronunciata al telefono con il tono giusto e nel momento sbagliato per svuotare il conto corrente di una persona. Non serve necessariamente un attacco informatico sofisticato: a volte sono sufficienti la fretta, la paura e pochi minuti di distrazione. Da questo tema prende avvio la prima delle cinque serate organizzate a Pralungo tra settembre e ottobre.

Un percorso in cinque tappe

La rassegna si intitola «Tecnologia e sicurezza informatica in biblioteca» e segue un percorso preciso: si parte dai pericoli concreti che ogni giorno possono presentarsi attraverso il telefono, si prosegue con i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e si conclude ampliando lo sguardo verso nanotecnologie, spazio e computer quantistici. Cinque appuntamenti a ingresso libero per comprendere il mondo digitale senza tecnicismi e senza timori, come recita il sottotitolo dell’iniziativa.

I primi due incontri si terranno di sabato alle 17, mentre i successivi tre sono in programma il venerdì alle 20.45.

Si comincia dalle truffe, con i Carabinieri

Il primo appuntamento, sabato 12 settembre alle 17, è intitolato «Truffe online: imparare a dire di no». Un sms che sembra provenire dalla banca, un corriere che chiede due euro per la dogana, la voce apparentemente identica a quella di un figlio che domanda aiuto: oggi l’intelligenza artificiale consente anche di clonare le voci e l’inganno può raggiungere chiunque.

Durante la serata saranno illustrati il modo di agire dei truffatori, fondato sulla psicologia prima ancora che sulla tecnologia, le leve di persuasione utilizzate e i comportamenti da adottare con lucidità quando si riceve un messaggio sospetto. L’Arma dei Carabinieri presenterà alcuni casi reali avvenuti sul territorio.

Una parte dell’incontro sarà inoltre dedicata alla vergogna che, in molti casi, frena le denunce e finisce per favorire chi commette le truffe. Ne parlerà anche il relatore, partendo da un attacco informatico vissuto in prima persona.

La Pubblica Amministrazione digitale

Sabato 19 settembre, sempre alle 17, sarà la volta de «La guida pratica alla nuova Pubblica Amministrazione digitale». Al centro dell’appuntamento ci saranno SPID, CIE, app IO, pagoPA, ANPR, Fascicolo sanitario elettronico e il nuovo IT Wallet: come utilizzarli concretamente, gestire in sicurezza password e identità digitale e conoscere i propri diritti in materia di dati personali. Il punto di partenza sarà una situazione che riguarda tutti: la richiesta di un documento in albergo.

Dalle nanotecnologie allo spazio

Le ultime tre serate saranno dedicate alla divulgazione scientifica. Venerdì 2 ottobre alle 20.45, «Le frontiere della scienza: nanotecnologie e il mondo del CERN» racconterà l’infinitamente piccolo, che sta già trasformando materiali, tessuti, medicina ed energia, insieme alla grande ricerca sulla materia di cui è composto l’universo.

Venerdì 16 ottobre, «Aerospazio e quantum: la tecnologia che guarda in alto» partirà da una giornata comune, ormai legata ai satelliti per la navigazione, le previsioni meteorologiche, le comunicazioni e i pagamenti, per arrivare ai computer quantistici: che cosa sono, perché attirano investimenti e quali conseguenze potrebbero avere sulla sicurezza dei dati.

La rassegna si concluderà venerdì 30 ottobre con «Dalla fantascienza al futuro: il domani, se sapremo usarlo bene». Si parlerà di interfacce che collegano la mente al computer, robotica, nanomedicina e intelligenze artificiali capaci di sollevare le persone dalle attività ripetitive. Non una serata incentrata sui timori, ma un’occasione per riflettere sul futuro, mantenendo al centro l’essere umano e la sua consapevolezza.

Il programma

Sabato 12 settembre, ore 17: «Truffe online: imparare a dire di no», con l’Arma dei Carabinieri.

Sabato 19 settembre, ore 17: «La guida pratica alla nuova Pubblica Amministrazione digitale».

Venerdì 2 ottobre, ore 20.45: «Le frontiere della scienza: nanotecnologie e il mondo del CERN».

Venerdì 16 ottobre, ore 20.45: «Aerospazio e quantum: la tecnologia che guarda in alto».

Venerdì 30 ottobre, ore 20.45: «Dalla fantascienza al futuro: il domani, se sapremo usarlo bene».

La parola al Comune

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale attraverso la Biblioteca. Il sindaco di Pralungo, Raffaella Molino, spiega così la scelta:

«Una biblioteca non è soltanto il luogo dove si prendono in prestito i libri: è il posto in cui una comunità continua a imparare. Oggi imparare vuol dire anche saper riconoscere un sms che non torna, sapere cosa firmiamo quando usiamo SPID, capire che i satelliti e i computer quantistici non sono fantascienza, ma parti del mondo in cui i nostri figli lavoreranno. Abbiamo voluto queste serate gratuite e aperte a tutti perché nessuno resti indietro solo per il fatto di non sentirsi pratico di tecnologia. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri».

L’ingresso alle cinque serate è libero e gratuito. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Pralungo, all’indirizzo www.comune.pralungo.bi.it.