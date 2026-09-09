La Confraternita di Santiago di Compostella a Graglia e Biella, si festeggia il 15° anno di fondazione del Capitolo del Piemonte

Il Santuario di Graglia si appresta a ospitare l’incontro della Confraternita di Santiago di Compostella che festeggerà il 15° anniversario di fondazione del Capitolo del Piemonte. L’evento avrà luogo anche nella chiesa di San Giacomo, a Biella Piazzo, nei giorni 12 e 13 settembre.
Si comincia sabato, alle 10, con l’inaugurazione del convegno, che vedrà la presenza di diversi relatori, oltre ai vari interventi previsti in scaletta. Alle 16.30, invece, si terrà la santa messa celebrata dal rettore del Santuario, don Eugenio Zampa mentre i lavori si concluderanno in serata, con la cena conclusiva delle 20.
L’indomani, invece, trasferimento al Piazzo, con una piccola processione (ore 10) fino all’arco della Porta della Torrazza da dove, unitamente al vescovo di Biella Roberto Farinella e al canonico don Gianni Panigoni, si proseguirà fino alla chiesa parrocchiale del rione. Alle 10.30 è prevista la funzione eucaristica, a cui seguirà la benedizione dei pellegrini in partenza per le vie di pellegrinaggio assieme alla consegna delle credenziali. La giornata terminerà con un pranzo di comunità.