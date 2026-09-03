Rete Museale Biellese: tra Bagneri e la Trappa, una nuova attività di scuola senza pareti

Questo weekend

Domenica 6 settembre il Museo del Bramaterra di Sostegno ospiterà un doppio appuntamento.

Si parte al mattino, quando, dalle 9.30 alle 13.30, si terrà un corso di detergenza naturale. “Scopri come ingredienti naturali e semplici abitudini - si legge nella locandina - possono aiutarti a prenderti cura della casa, di te e dell’ambiente. Durante il corso impareremo a realizzare pomata alla calendula, pomata elicriso, deodorante in polvere e crema mani”. Il costo del laboratorio è di 15 euro, materiale incluso. Al pomeriggio, alle 14.30, si terrà invece la presentazione del libro “NOIR la bicicletta e la cronaca nera”, proposta dall’autore Paolo Ghiggio. Il volume offre un viaggio nel lato più oscuro e misterioso del ciclismo, tra morti sospette, incidenti, suicidi, scandali, truffe e storie di campioni segnati da drammi personali e vicende ancora avvolte nel mistero. Nell’opera vengono analizzate storie vere in cui il successo lascia spazio alla fatalità, al mistero e alla fragilità umana, per scoprire cosa si nasconde dietro le imprese e le leggende dello sport. A seguire è prevista una degustazione di vini locali. Per info e prenotazioni: Giulia +39 3204293103 – giuliabeduzzi@gmail.com.

Il prossimo weekend (anticipazione)

Sabato 12 e domenica 13 settembre si terrà una nuova attività della Scuola Senza Pareti. Si tratta di “Cadregàt”, un appuntamento - rivolto a tutti e consigliato alle famiglie (da 2 a 4 persone per nucleo) - dedicato alla costruzione di 2 manufatti che hanno, come sottolineato dagli organizzatori, una lunga, dimenticata tradizione nel Biellese. In 2 giorni, presso i laboratori di Bagneri e della Trappa, i partecipanti realizzeranno e si porteranno a casa un tradizionale scagn (sgabello a 3 gambe) e una sedia del designer Enzo Mari, realizzata con assicelle grezze di uso comune, sperimentando così la possibilità di autocostruzione degli arredi domestici. L’attività si svolgerà presso l’Ecomuseo della Civiltà Montanara di Bagneri e l’Ecomuseo della Tradizione Costruttiva della Trappa.

La quota di partecipazione è di € 60 a persona (comprensivi di cena, notte, colazione e pranzo presso la Foresteria della Trappa).

Per informazioni e iscrizioni: coordinatore@ecomuseo.it – 349 3269048 (anche WhatsApp).

LA RETE MUSEALE BIELLESE

Storia, industria, arte e natura si intrecciano nei siti della Rete Museale Biellese, un progetto che si rinnova ogni anno creando un tessuto di relazioni tra gli attori culturali e favorendo la condivisione di risorse per la valorizzazione dei patrimoni degli ecomusei, dei musei, dei castelli, dei palazzi, delle aree naturalistiche e di altri siti d’interesse del territorio biellese. Assieme ai produttori, ai ristoratori e alle strutture ricettive della comunità Slow Food Travel Montagne Biellesi e ai cammini che li connettono, offrono una nuova sostenibile esperienza di visita. Il progetto, coordinato dal 2012 dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, ha finora coinvolto 47 differenti realtà museali situate in 32 comuni, selezionando 315 operatori appositamente formati e remunerati per affiancare i gestori dei siti e garantirne un’apertura costante nel periodo estivo. Dal 2012 al 2025 i siti della rete hanno registrato 193.931 visitatori.

I SITI DELL’EDIZIONE 2026, CON I GIORNI E GLI ORARI DI APERTURA

Museo del Territorio Biellese – BIELLA – Chiuso temporaneamente.

Antonio Bertola ingegnere militare – MUZZANO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30.

Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo – ROSAZZA – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30, lunedì 10 agosto con orario 21:00-24:00..

Casa Zegna – VALDILANA, Località Trivero (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 22 novembre con orario 11:00-17:00.

Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro – NETRO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 26 luglio, sabato 15 agosto e le domeniche dal 6 settembre al 25 ottobre, con orario 14:30-18:30.

Centro di Documentazione sull’Emigrazione – DONATO – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30.

Cittadellarte Fondazione Pistoletto – BIELLA (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 10:30-18:30.

Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge – COSSATO – Aperto domenica 28 giugno, domenica 20 settembre, domenica 4 ottobre e domenica 11 ottobre con orario 10:00-12:30 e 14:30-18:30, sabato 17 ottobre con orario 14:30-18:30.

Ecomuseo della Civiltà Montanara – MUZZANO, Frazione Bagneri – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30, sabato 4 luglio con orario 8:30-12:30 e 14:30-18:30.

Cascina Praggi – MUZZANO – Aperto le domeniche dal 28 giugno al 26 luglio e dal 6 al 27 settembre, con orario 14:40-18:30.

Ecomuseo della Lavorazione del Ferro – MONGRANDO – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30.

Ecomuseo della Terracotta – RONCO BIELLESE – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 2 agosto e dal 30 agosto al 4 ottobre con orario 14:30-18:30.

Ecomuseo della Tradizione Costruttiva – TRAPPA DI SORDEVOLO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30.

Ecomuseo della Vitivinicoltura – RICETTO DI CANDELO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30.

Ex Mulino Susta – VALDILANA, Località Soprana – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30.

Fabbrica della Ruota – PRAY (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30.

FORMA – Museo del Formaggio e dell’Alpicoltura – POLLONE (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30.

Museo degli Acquasantini – PETTINENGO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30.

Museo del Bramaterra – SOSTEGNO, Frazione Casa del Bosco - Aperto le domeniche dal 7 giugno al 19 luglio e le domeniche 2, 23 e 30 agosto con orario 14:30-18:30; domenica 6 settembre con orario 9:30-13:30 e 14:30-18:30; le domeniche 13, 20 e 27 settembre con orario 14:30-18:30.

Museo della Passione – SORDEVOLO (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 21 giugno al 20 settembre con orario 14:30-18:30.

Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso – CAMPIGLIA CERVO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30.

Museo delle Migrazioni – PETTINENGO – Aperto le domeniche dal 28 giugno al 18 ottobre con orario 15:00-19:00.

Museo dell’Oro e della Bessa – ZUBIENA, Frazione Vermogno – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30.

Palazzo Gromo Losa – BIELLA, Piazzo (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30.

Santuario di San Giovanni d’Andorno – CAMPIGLIA CERVO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 15:00-18:00.