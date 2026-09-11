Pellegrinaggio Rassa-Oropa, nella notte lungo l’antico cammino dei Valsesiani

Da tempi lontani, il sentiero che unisce Rassa a Oropa viene attraversato nella notte dai pellegrini della Valgrande. A conservarne la memoria è anche la Fontana dei Valsesiani, la sorgente che si incontra oltre la Bocchetta del Croso e che testimonia il frequente passaggio di chi raggiungeva a piedi il Santuario. Una tradizione ancora profondamente sentita, che sabato 12 e domenica 13 settembre sarà rinnovata con il pellegrinaggio Rassa-Oropa e delle parrocchie della Valsessera. L’iniziativa è organizzata dal Cammino della Luce di Pray e dalle comunità parrocchiali, in collaborazione con il Comune, il Circuito Viola e la Pro loco di Rassa.

Il gruppo a piedi si ritroverà sabato alle 18.30 per la Messa nella chiesa parrocchiale di Santa Croce, a Rassa. La partenza avverrà alle 19.30. Lungo il tragitto sono previste diverse soste di preghiera, tra cui quelle al Croso, presso la cappella della Madonna, a Montesinaro e al Santuario di San Giovanni. L’arrivo a Oropa è previsto alle 10.

Il percorso misura 30,8 km, richiede circa 12 ore e presenta un grado di difficoltà BC. È rivolto esclusivamente a camminatori esperti, abituati alle lunghe distanze in montagna e muniti di abbigliamento adeguato.

Per chi raggiungerà Oropa in autobus, la partenza da Rassa è fissata alle 8.30 di domenica. Il mezzo effettuerà fermate a Piode, Scopello, Varallo, Borgosesia, Crevacuore, Pray, Coggiola e Portula.

Alle 10 i partecipanti si ritroveranno davanti alla Basilica Superiore di Oropa per l’avvio della processione. Alle 10.30 sarà celebrata la Messa solenne nella Basilica, seguita dall’omaggio alla Madonna. Il pranzo si terrà alle 12.30, il rientro è stabilito per le 16.30.

Si ricorda che in caso di maltempo, il pellegrinaggio si svolgerà in pullman.