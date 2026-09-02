Pralungo, motori e solidarietà con il Motoclub Polizia di Stato

Domenica 13 settembre Pralungo ospiterà il primo motoraduno di beneficenza del Motoclub Polizia di Stato – Delegazione di Biella, organizzato con il patrocinio del Comune.

Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza Salvo d’Acquisto. Alle 9.30 partirà il giro turistico, aperto a tutti i tipi di moto, che attraverserà Pralungo, Andorno Micca, Sagliano Micca e Campiglia Cervo prima di raggiungere Bielmonte, dove è prevista una pausa caffè nel piazzale 2. Il percorso proseguirà quindi attraverso Valdilana, Mosso, Veglio e Andorno Micca, con rientro a Pralungo.

Il ritorno in piazza è previsto per le 11.30; alle 15 si terranno i saluti.

Al centro della giornata anche la finalità solidale: all’interno della piazza sarà posizionata un’urna per la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza.

All’evento sarà presente anche un food truck.

"Insieme, in strada in sicurezza, per fare del bene".