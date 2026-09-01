Nodi celtici e puntinismo, al Ricetto di Candeo il laboratorio per bambini

I nodi celtici e la tecnica del puntinismo saranno al centro del laboratorio “L’arte dei nodi a puntini – Creatività per cavalieri e damigelle”, organizzato il 13 settembre nell’ambito di “Frammenti di Medioevo”.

L’attività si svolgerà dalle 10 alle 12 nella prima rua del Ricetto di Candelo, presso la sede dell’associazione Culturalmente. I bambini scopriranno i nodi celtici e li coloreranno utilizzando la tecnica del puntinismo.

La partecipazione è gratuita e riservata ai bambini dagli 8 anni. Sono disponibili al massimo dieci posti.