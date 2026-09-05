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EVENTI | 05 settembre 2026, 09:00

"La Lega delle idee", un incontro pubblico

Per parlare di proposte concrete, economia, sicurezza e autonomia

&quot;La Lega delle idee&quot;, un incontro pubblico

"La Lega delle idee", un incontro pubblico

La Lega Salvini Biella organizza un nuovo appuntamento di confronto e approfondimento sui temi che riguardano il futuro del nostro territorio: La Lega delle idee.
Un incontro pubblico per parlare di proposte concrete, economia, sicurezza e autonomia, mettendo al centro il ruolo delle comunità locali e la capacità dei territori di costruire il proprio futuro.
L'evento si svolgerà sabato 12 settembre alle ore 17:00 all'hotel Bugella in via Cottolengo, 65 a Biella e si svilupperà in 3 momenti di approfondimento:

ZES NORD – Proposte e prospettive
Con Roberto Simonetti, Segretario Provinciale della Lega Biella e l'On. Riccardo Molinari, Segretario Nazionale Lega Piemonte e Capogruppo Lega alla Camera.

POLIZIA LOCALE – Riforma e potenziamento
Con Giacomo Moscarola, Assessore al Comune di Biella ed Enrico Bussalino, Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale e all'Immigrazione della Regione Piemonte.

AUTONOMIA: CI SIAMO!
Intervista a Riccardo Molinari ed Enrico Bussalino, condotta da Alessio Ercoli, Vicecoordinatore Nazionale Lega Giovani Piemonte.

Sarà un'occasione per confrontarsi, ascoltare e discutere di politica e futuro, con lo sguardo rivolto al territorio Biellese, al Piemonte e al Nord.

Al termine dell'evento si svolgerà un momento di condivisione con un aperitivo offerto ai presenti.

c.s.Lega Salvini Premier Biella, s.zo.

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