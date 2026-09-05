La Lega Salvini Biella organizza un nuovo appuntamento di confronto e approfondimento sui temi che riguardano il futuro del nostro territorio: La Lega delle idee.

Un incontro pubblico per parlare di proposte concrete, economia, sicurezza e autonomia, mettendo al centro il ruolo delle comunità locali e la capacità dei territori di costruire il proprio futuro.

L'evento si svolgerà sabato 12 settembre alle ore 17:00 all'hotel Bugella in via Cottolengo, 65 a Biella e si svilupperà in 3 momenti di approfondimento:



ZES NORD – Proposte e prospettive

Con Roberto Simonetti, Segretario Provinciale della Lega Biella e l'On. Riccardo Molinari, Segretario Nazionale Lega Piemonte e Capogruppo Lega alla Camera.



POLIZIA LOCALE – Riforma e potenziamento

Con Giacomo Moscarola, Assessore al Comune di Biella ed Enrico Bussalino, Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale e all'Immigrazione della Regione Piemonte.



AUTONOMIA: CI SIAMO!

Intervista a Riccardo Molinari ed Enrico Bussalino, condotta da Alessio Ercoli, Vicecoordinatore Nazionale Lega Giovani Piemonte.



Sarà un'occasione per confrontarsi, ascoltare e discutere di politica e futuro, con lo sguardo rivolto al territorio Biellese, al Piemonte e al Nord.



Al termine dell'evento si svolgerà un momento di condivisione con un aperitivo offerto ai presenti.