La grande lirica arriva a Valdilana con un concerto al Santuario della Brughiera

La grande lirica arriva a Valdilana. Un pomeriggio speciale immersi nella bellezza e nella storia del Santuario della Brughiera, accompagnati dalle emozioni della grande musica. L’appuntamento è per le 17.45 di domenica 13 settembre.

La Chromatic Chamber Orchestra, diretta dal Maestro Simone Delbene, sarà protagonista del Gala Lirico – Note per la Provincia, con il soprano Cristina De Carolis e il tenore Alexandru Tiba. In programma alcune delle più celebri pagine di Mozart, Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini e Mascagni, per un viaggio attraverso la grande tradizione dell'opera italiana e internazionale.

Un appuntamento che unisce musica, cultura e territorio, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi di Valdilana. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune, a conferma dell'importanza di promuovere iniziative culturali capaci di valorizzare il territorio e i suoi luoghi. L’ingresso è libero.