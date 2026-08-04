Da Alba note positive per Rally & Co

Note positive per la scuderia Rally & Co reduce con i suoi piloti e navigatori dal rally Regione Piemonte disputatosi ad Alba nel weekend appena trascorso.

La coppa rally prima zona che correva al seguito del campionato italiano ha portato alla vittoria in solitaria (facendo bottino pieno di punti per il campionato) di classe n3 per Michele Griffa e Paolo Ciscato che a bordo della Renault Clio Williams terminano in 42° posizione assoluta.

Ottima prestazione per il ponzonese veterano dei navigatori Rally & co che risponde al nome di Giuliano Santi che a fianco di Alessandro Colombo su Renault Clio Rally5 centra la 16° posizione assoluta secondi di classe rally 5 dietro all'imprendibile Cave.