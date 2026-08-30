Favole dal mondo, laboratorio per bambini alla biblioteca di Vigliano Biellese

Anche quest'anno, la Biblioteca Comunale "Aldo Sola" di Vigliano Biellese ha aderito all'invito degli organizzatori del Festival letterario della Città di Biella, Fuoriluogo 2026, e sarà quindi la sede per uno degli appuntamenti di Fuoriluogo Kids.

Giovedì 17 settembre, alle 16.45, avrà luogo un evento dedicato ai piccoli da 5 a 10 anni, dal titolo Favole dal mondo.

Eleni Molos e la FuturArkestra, e cioè Edoardo Cassaro, Giulio Pedrana, Gabriele Artuso, proporranno un laboratorio di invito alla lettura e alla scrittura per bambini strutturato in due tappe.

La prima è un per corso in giro per il mondo ad ascoltare fiabe provenienti dalle diverse tradizioni, tra tartarughe parlanti, lama sonnolenti, samurai in paradiso e fratellini cinesi dai lunghi nomi improbabili, per scoprire che quando sentiamo dire “C’era una volta” entriamo in un mondo dove tutto è possibile, dove gli animali parlano, non si muore mai davvero e si possono imparare mille cose sorprendenti su se stessi.

Nella seconda tappa si cerca di trovare i ritmi e le musiche nascoste nelle favole, attraverso divertenti esercizi di ascolto e di educazione alla musicalità.

Un'occasione per divertirsi, per stimolare la voglia di leggere, grazie a un percorso fra fiabe nate in vari luoghi del mondo e i ritmi e le musiche nascoste proprio nelle fiabe stesse.