Biella, Villaggio La Marmora, cartello della rotatoria a terra da settimane: la segnalazione dei residenti

Un cartello stradale a terra da settimane e una rotatoria che, senza la relativa segnaletica, rischia di diventare poco visibile per chi percorre la strada. È la segnalazione arrivata da alcuni residenti del Villaggio La Marmora, relativa all’incrocio tra via Rosmini e via Donato.

Secondo quanto riferito da un residente, la situazione sarebbe stata segnalata alla Polizia Municipale circa un mese fa e, successivamente, anche in Comune da parte di diversi cittadini. Nonostante il tempo trascorso, però, il cartello non sarebbe ancora stato riposizionato e si troverebbe tuttora a terra.

Il problema, spiegano i residenti, non sarebbe soltanto di decoro o di manutenzione della segnaletica. La particolare conformazione dell'incrocio farebbe infatti sì che, in assenza del cartello, la rotatoria risulti poco evidente, soprattutto per chi arriva da via Donato in direzione di via Rosmini.

«La rotonda è praticamente a raso e chi arriva da via Donato potrebbe non accorgersi della sua presenza», è la preoccupazione espressa nella segnalazione.

La richiesta dei cittadini è quindi quella di un intervento per ripristinare la segnaletica e rendere nuovamente ben riconoscibile la rotatoria, evitando così una situazione che, secondo quanto segnalato, potrebbe rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza stradale.

A distanza di diverse settimane dalle prime segnalazioni, i residenti chiedono che il problema possa essere risolto quanto prima.