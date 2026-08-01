Equipe Vitesse in pista ad Alba per il Rally del Piemonte

Quasi tutto pronto per la 20° edizione del Rally del Piemonte, quinto round del Campionato Italiano Assoluto Rally e quarto appuntamento del CRZ di prima zona che si correrà l'1/2 agosto prossimi nella splendida cornice delle Langhe, con partenza e arrivo ad Alba.

A difendere i colori Equipe Vitesse, con il numero 251, ci sarà il giovane equipaggio formato da Gioele Galasso Poletto e Nicolò Bottega, i quali affronteranno i circa 88 km di prove speciali previsti per il CRZ con la Renault Clio di classe Rally 5, che avrà al via ben 15 concorrenti.

Grande attesa dunque per questa gara che sarà sicuramente impegnativa, sia per il percorso, sia per il gran caldo previsto nei prossimi giorni.