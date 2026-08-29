Benna, riapre la Biblioteca Civica “Monsignor Canonico Don Delmo Lebole” tra libri a domicilio, lettura dei quotidiani e Nati per Leggere

Dopo la pausa estiva, lunedì 31 agosto la Biblioteca Civica “Monsignor Canonico Don Delmo Lebole” di Benna si prepara a riprendere le proprie attività, con l’obiettivo di continuare a essere non solo un luogo dedicato alla lettura, ma anche uno spazio aperto alla comunità, all’incontro e alla socialità.

Attualmente la biblioteca è aperta il lunedì pomeriggio, dalle 15 alle 18, e il sabato mattina, dalle 9 alle 12. Al suo interno è presente anche un’intera sala dedicata ai più piccoli, con libri e spazi pensati per accompagnare i bambini nelle diverse fasce d’età, dagli 0 ai 14 anni. Tra le iniziative che ripartiranno c’è “La biblioteca a domicilio”, il servizio pensato per i cittadini di Benna che, per difficoltà o impossibilità a recarsi personalmente in biblioteca, desiderano comunque usufruire del patrimonio librario. È sufficiente contattare telefonicamente o tramite messaggio il 3425609242, richiedere l'elenco dei libri disponibili, comunicare quelli che si desiderano prendere in prestito e concordare la consegna: i volumi verranno recapitati direttamente a casa del richiedente. L'elenco dei libri sarà inoltre consultabile presso gli uffici comunali.

«Vogliamo che la biblioteca sia davvero accessibile a tutti – sottolinea la consigliera comunale delegata Federica Cagna – e che nessuno rinunci al piacere della lettura semplicemente perché non ha la possibilità di raggiungere fisicamente la biblioteca. Con il servizio a domicilio cerchiamo di portare i libri direttamente nelle case dei nostri cittadini». Il nuovo anno di attività sarà inoltre caratterizzato da nuove iniziative dedicate ai più piccoli. Dallo scorso anno, infatti, la Biblioteca Civica di Benna è anche uno dei presidi del progetto Nati per Leggere, con l'obiettivo di promuovere fin dalla prima infanzia l'importanza della lettura e della relazione attraverso i libri. A breve verrà quindi predisposto un calendario di appuntamenti dedicati ai bambini, con letture e attività pensate per avvicinare i più piccoli alla biblioteca e trasformare la lettura in un momento di scoperta e condivisione. Proseguirà inoltre la collaborazione con le scuole del paese, già avviata negli anni scorsi, per rafforzare il rapporto tra biblioteca, scuola e territorio. La biblioteca ha dimostrato negli ultimi mesi di voler essere anche un luogo dedicato alle famiglie e alla comunità. Nei mesi scorsi ha infatti ospitato il corso gratuito di massaggio neonatale, dedicato ai bambini nati nel 2025 e alle loro famiglie. Un'esperienza che ha permesso di valorizzare gli spazi della biblioteca anche attraverso iniziative rivolte alla prima infanzia e alla genitorialità. A partire da settembre, inoltre, la biblioteca ospiterà nuovamente il corso gratuito di Sahaja Yoga, proseguendo così il percorso di apertura degli spazi a iniziative capaci di coinvolgere cittadini di età e interessi diversi.

Ma la Biblioteca di Benna vuole essere anche un luogo per stare insieme. Tra le novità c’è infatti l'iniziativa "Il Buongiorno si vede dalla biblioteca": a partire dal 5 settembre, ogni primo sabato del mese, dalle 9 alle 12, saranno messi a disposizione i giornali della mattina, un’occasione anche per incontrare altre persone e trascorrere un po’ di tempo insieme, in un ambiente accogliente e confortevole, sfruttando anche gli spazi esterni e il giardino, ospitati all’interno dell’area del Castello di Benna. Un modo per vivere la biblioteca anche al di là del tradizionale prestito dei libri, valorizzando la sua funzione di spazio di comunità. «La nostra idea è quella di una biblioteca viva, aperta e capace di parlare a tutte le generazioni. Un luogo dove prendere in prestito un libro, accompagnare i propri figli a una lettura, partecipare a un'attività, leggere il giornale, ma anche semplicemente incontrare altre persone e fare quattro chiacchiere. Perché una biblioteca, soprattutto in una piccola comunità, può e deve essere anche un importante presidio di socialità» spiega il Sindaco, che tiene particolarmente a ringraziare la consigliera Federica Cagna e i volontari che con il loro impegno garantiscono i servizi proposti dalla biblioteca. Nelle prossime settimane saranno comunicati il calendario delle iniziative per bambini e le ulteriori attività in programma per il nuovo anno.

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile consultare la pagina Facebook- Biblioteca Civica di Benna.