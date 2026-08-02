Auto e moto d'epoca protagoniste a Sala Biellese: oltre 70 equipaggi in viaggio tra le strade della Valle Elvo FOTO e VIDEO

Auto e moto d'epoca protagoniste a Sala Biellese: oltre 70 equipaggi in viaggio tra le strade della Valle Elvo (servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Una mattinata dedicata ai motori e alle bellezze del Biellese. Nella mattinata di oggi, 2 agosto, oltre 70 mezzi, tra auto e moto d’epoca, si sono dati appuntamenti a Bornasco, nel comune di Sala Biellese, per il tradizionale raduno di scena sulle strade della Valle Elvo, giunto alla nona edizione.

Non solo biellesi ma anche appassionati giunti dalle vicine province di Novara e Vercelli. L’itinerario prevede varie tappe, tra cui i territori di Graglia, Netro e Mongrando, con pranzo finale in compagnia, sempre nel comune di Sala.

Visibilmente soddisfatti gli organizzatori dell’iniziativa, promossa dal Circolo Arci d Bornasco, assieme al Comune: “Siamo contenti dei numeri raggiunti per un evento inserito nel programma della festa patronale della Madonna della Neve. Un ringraziamento speciale è rivolto anche agli storici ideatori della rassegna, Elio Barbero e Laura Gaggino, da cui abbiamo raccolto idealmente il testimone”.